에픽게임즈, 포트나이트에 기간 한정 3:3 스포츠 모드 ‘폴가이즈 크라운 잼’ 공개

대형 젤리빈 변신, 색종이 충돌 등 경기 흐름에 변수 만드는 능력 선택 가능
23일 밤 11시 30분부터 다음달 9일 밤 11시 30분까지 즐길 수 있어
에픽게임즈의 글로벌 대표작 포트나이트(Fortnite)에 자사에서 서비스 중인 멀티플레이 파티 로얄 게임 ‘폴가이즈(Fall Guys)’ 세계관을 담은 기간 한정 모드 ‘폴가이즈 크라운 잼(Fall Guys Crown Jam)’이 공개된다. 해당 모드는 23일 밤 11시 30분부터 2월 9일 밤 11시 30분까지 즐길 수 있다.
‘폴가이즈 크라운 잼’은 포트나이트에서 폴가이즈의 젤리빈들이 3:3 스포츠 경기를 즐기는 팀 기반 모드다. 최후의 1인을 위한 생존 경쟁 방식이었던 기존 폴가이즈와 달리, 폴가이즈 크라운 잼은 ▲점프 ▲태클 ▲덩크 등의 움직임으로 공을 상대 팀 골대에 넣어 득점을 올려야 한다. 경기장은 농구·미식 축구·장애물 요소가 뒤섞인 독특한 형태로 구성된다.
플레이어는 패스, 태클, 득점으로 ‘하이프(Hype)’를 생성, 게이지가 가득 차면 상황에 맞는 ‘하이프 능력(Hype Ability)’을 선택해 사용할 수 있다. 이를 통해 상대방이 막을 수 없는 대형 젤리빈으로 변신하거나 맵을 가로질러 이동할 수 있는 바운스 패드를 던지고, 색종이 충돌을 만드는 등 전략적으로 경기 흐름에 변수를 창출하며 폴가이즈 특유의 박진감 넘치는 플레이를 즐길 수 있다.
대기열에 진입한 플레이어는 6개의 크라운 잼 클럽 중 하나에 배정되며, 해당 클럽 테마에 맞는 팀으로 경기에 참여한다. 각 팀에는 기존 포트나이트 캐릭터 대신 폴가이즈 젤리빈 외형이 적용되며, 경기에 참여하는 팀 조합에 따라 경기장 색상도 변화한다.
플레이어가 크라운 잼 매치를 5회 완료하면 ‘파란색 봉제인형 젤리빈 등 장신구(Blue Plushie Bean Back Bling)’를 얻는다. 획득한 등 장신구는 포트나이트의 다른 게임에서도 사용 가능하다. 이 외에도 랭크 시스템에는 ▲스프레이 ▲잼 트랙 ▲로딩 화면 등 다양한 단계별 보상이 마련돼 있다.
에픽게임즈 관계자는 “신규 모드는 폴가이즈 특유의 밝고 귀여운 분위기에서 친구와 함께 다양한 경기를 즐길 수 있는 것이 특징”이라며 “포트나이트와 폴가이즈를 애정하는 플레이어들에게 색다른 재미를 줄 수 있길 기대한다”라고 덧붙였다.
