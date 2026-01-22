에픽게임즈, 포트나이트에 기간 한정 3:3 스포츠 모드 ‘폴가이즈 크라운 잼’ 공개

포트나이트 신규 기간 한정 모드 ‘폴가이즈 크라운 잼(Crown Jam)’ 키비주얼. 에픽게임즈 제공

에픽게임즈의 글로벌 대표작 포트나이트(Fortnite)에 자사에서 서비스 중인 멀티플레이 파티 로얄 게임 ‘폴가이즈(Fall Guys)’ 세계관을 담은 기간 한정 모드 ‘폴가이즈 크라운 잼(Fall Guys Crown Jam)’이 공개된다. 해당 모드는 23일 밤 11시 30분부터 2월 9일 밤 11시 30분까지 즐길 수 있다.

‘폴가이즈 크라운 잼’은 포트나이트에서 폴가이즈의 젤리빈들이 3:3 스포츠 경기를 즐기는 팀 기반 모드다. 최후의 1인을 위한 생존 경쟁 방식이었던 기존 폴가이즈와 달리, 폴가이즈 크라운 잼은 ▲점프 ▲태클 ▲덩크 등의 움직임으로 공을 상대 팀 골대에 넣어 득점을 올려야 한다. 경기장은 농구·미식 축구·장애물 요소가 뒤섞인 독특한 형태로 구성된다.

플레이어는 패스, 태클, 득점으로 ‘하이프(Hype)’를 생성, 게이지가 가득 차면 상황에 맞는 ‘하이프 능력(Hype Ability)’을 선택해 사용할 수 있다. 이를 통해 상대방이 막을 수 없는 대형 젤리빈으로 변신하거나 맵을 가로질러 이동할 수 있는 바운스 패드를 던지고, 색종이 충돌을 만드는 등 전략적으로 경기 흐름에 변수를 창출하며 폴가이즈 특유의 박진감 넘치는 플레이를 즐길 수 있다.

대기열에 진입한 플레이어는 6개의 크라운 잼 클럽 중 하나에 배정되며, 해당 클럽 테마에 맞는 팀으로 경기에 참여한다. 각 팀에는 기존 포트나이트 캐릭터 대신 폴가이즈 젤리빈 외형이 적용되며, 경기에 참여하는 팀 조합에 따라 경기장 색상도 변화한다.

플레이어가 크라운 잼 매치를 5회 완료하면 ‘파란색 봉제인형 젤리빈 등 장신구(Blue Plushie Bean Back Bling)’를 얻는다. 획득한 등 장신구는 포트나이트의 다른 게임에서도 사용 가능하다. 이 외에도 랭크 시스템에는 ▲스프레이 ▲잼 트랙 ▲로딩 화면 등 다양한 단계별 보상이 마련돼 있다.

에픽게임즈 관계자는 “신규 모드는 폴가이즈 특유의 밝고 귀여운 분위기에서 친구와 함께 다양한 경기를 즐길 수 있는 것이 특징”이라며 “포트나이트와 폴가이즈를 애정하는 플레이어들에게 색다른 재미를 줄 수 있길 기대한다”라고 덧붙였다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

