BTS, 광화문서 컴백쇼 연다…서울시 ‘조건부 사용 허가’

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단이 오는 3월 광화문에서 신곡을 선보인다.

서울시는 22일 ‘제1회 광화문광장 자문단 회의’를 열고 하이브·빅히트뮤직 등이 신청한 ‘BTS 2026 컴백쇼 @서울(BTS 2026 Comeback Show @ Seoul)’ 공연에 대해 조건부 사용 허가를 결정했다.

군 복무를 마치고 완전체로 뭉친 방탄소년단은 오는 3월 20일, 3년 9개월만의 신보 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 컴백한다.

시는 안전관리계획 심의 통과를 전제로 출연진과 관람객의 퇴장 시간 중복 방지, 교통불편 최소화 등이 보완되는 대로 신속하게 허가할 예정이다. 하이브 측은 컴백 다음날인 3월 21일 오후 약 1만8000명 규모로 사용 신청을 낸 상태다. 국가유산청에도 경복궁, 광화문, 숭례문 일대 활용에 대한 신청서를 제출한 것으로 알려졌다.

시는 해당일 대규모 인파가 광화문광장을 포함한 도심에 모일 것으로 예상되는 만큼, 안전관리 계획을 면밀히 검토하고 경찰·종로구 등 관계기관과 협력해 관람객 안전을 최우선을 확보한다는 계획이다.

주변 교통, 시민안전을 비롯해 숙박업소 요금 등 불공정행위에 대한 사전 현장점검도 철저하게 실시할 예정이며, 점검 대상은 서울시 내 광화문광장과 인접한 종로구(280개소), 중구(411개소)를 중심으로 진행된다.

시는 공연 당일 방탄소년단 팬덤 아미(ARMY)를 포함한 외국인 관광객을 위해 다양한 체험프로그램도 운영한다. 방탄소년단 컴백을 기념해 서울 곳곳에 웰컴 분위기를 조성하고 K-POP과 한류 콘텐츠를 결합한 다양한 프로그램을 통해 즐길 거리도 제공할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]