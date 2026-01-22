벤틀리모터스, 신임 아시아-태평양 지역 총괄 디렉터로 데이브 헤이터 선임

이번에 새로 선임된 데이브 헤이터 아시아-태평양 지역 총괄 디렉터. 벤틀리모터스 제공

벤틀리모터스는 데이브 헤이터(Dave Hayter)를 새로운 아시아-태평양 지역 총괄 디렉터로 선임하며 아시아-태평양 지역의 성장이 중요한 전환점을 맞이한 시점에서 벤틀리의 권역 리더십을 더욱 강화한다고 22일 밝혔다.

데이브 헤이터 아시아-태평양 지역 총괄 디렉터는 벤틀리에서 40년 가까이 근무한 브랜드 전문가로 벤틀리 글로벌 세일즈 및 마케팅 조직과 긴밀히 협력해 권역 내 주요 시장 전반의 모든 브랜드, 세일즈 및 네트워크 활동을 총괄한다.

헤이터 총괄 디렉터는 과거 싱가포르와 한국에 벤틀리 지사를 설립하는 데에 핵심적인 역할을 수행했으며 이를 통해 지역 내 럭셔리 고객층과 변화하는 시장 환경에 대한 인사이트를 쌓아 왔다.

또한 중동과 아시아 여러 지역에 걸쳐 리더십 직책을 이끌며 신규 시장 개척, 파트너사 발굴 및 다양한 벤틀리 시설 설립을 지원했으며 지속가능한 성장과 애프터세일즈 우수성 수립을 위해 헌신해 왔다.

크리스토프 조르주 벤틀리모터스 세일즈 및 마케팅 담당 이사회 멤버는 “데이브 헤이터 총괄 디렉터는 탁월한 비즈니스적 통찰력과 고객에 대한 깊은 이해, 그리고 벤틀리의 가치에 대한 감각을 모두 겸비한 적임자”이라며 “그는 새로운 역할을 통해 아시아-태평양을 비롯한 글로벌 시장에서 지속가능한 럭셔리 모빌리티를 선보이고자 하는 벤틀리의 장기 비전에 맞춰 지역 성장, 딜러 네트워크 및 고객 경험을 조율하는 핵심 역할을 맡을 것”이라고 설명했다.

헤이터 총괄 디렉터는 “역동적인 아시아-태평양 지역의 많은 기회를 바탕으로 강력한 파트너십을 더욱 강화하고 디자인과 기술, 지속가능성 측면에서 진화하고 있는 벤틀리의 스토리를 모든 고객이 경험할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

데이브 헤이터 아시아-태평양 지역 총괄 디렉터는 니코 쿨만(Nico Kuhlmann)의 후임으로 집무를 시작한다. 벤틀리모터스는 이번 인사를 통해 아시아-태평양 지역에 대한 지속적인 헌신을 이어나가며 권역 내 고객 및 잠재 고객에게 더욱 높은 수준의 차별화된 벤틀리 브랜드 경험을 제공하겠다는 의지를 다시 한 번 강화한다는 복안이다.

한준호 기자 tongil77@segye.com

