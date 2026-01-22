홍명보호, 베이스캠프 결정… 조별리그 1·2차전 열리는 멕시코 과달라하라

홍명보 한국 축구대표팀 감독. 사진=뉴시스

북중미 월드컵이 열리는 멕시코 아크론 스타디움. 사진=AP/뉴시스

홍명보호의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 베이스캠프가 멕시코 과달라하라로 확정됐다.

대한축구협회는 22일 “한국 축구대표팀의 베이스캠프가 과달라하라로 결정됐다”고 밝혔다. 과달라하라는 해발 1566m 고지대다.

한국의 훈련장은 멕시코 프로축구 클럽인 클루브 데포르티보 과달라하라의 훈련장인 ‘치바스 베르데 바예’이다.

앞서 대한축구협회는 베이스캠프 후보지 70여 곳 중 멕시코 과달라하라에 있는 훈련장 두 곳을 1, 2순위로 FIFA에 제출했다. 과달라하라는 한국의 베이스캠프 1순위 후보지다. 한국의 월드컵 조별리그 1, 2차전을 치르는 곳이다. 멕시코 현지 환경과 경기장 이동 거리, 운동생리학 전문가들 의견 등을 종합적으로 검토한 결과였다.

이후 FIFA는 조 추첨 포트가 높은 팀, 해당 도시에서 경기 수가 많은 팀, 베이스캠프와 경기장소 간 항공 이동이 적은 팀, FIFA 랭킹이 높은 팀 순으로 고려해 참가국 48개 팀의 베이스 캠프를 최종 확정했다.

홍명보호는 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 개최국 멕시코를 비롯해 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) D그룹 승자와 대결한다. 이 중 1, 2차전을 고지대인 과달라하라에 있는 아크론 스타디움(해발 1571m)에서 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

