‘고음 종결’ 이영현, 전국투어 콘서트 '나의 노래가 필요한 너에게 - 숨' 개최

가수 이영현이 전국투어 콘서트로 관객들을 찾아간다.

이영현은 오는 3월 7일 오후 서울 연세대학교 신촌캠퍼스 대강당에서 전국 투어 콘서트 '나의 노래가 필요한 너에게 - 숨' 서울 공연을 개최한다. 이번 공연은 서울을 시작으로 대구, 부산, 용인, 대전까지 5개 도시로 이어지는 대규모 투어의 서막이다.

이번 콘서트 타이틀인 ‘숨’은 차갑고 힘든 시간을 견뎌온 모든 이들에게 이영현만의 섬세하고 감각적인 음악으로 따뜻한 ‘숨’을 불어넣고 위로와 희망을 전하고자 하는 기획 의도를 담았다.

이영현은 지난 2021년 공연에서 시작한 '나의 노래가 필요한 너에게'라는 이름으로 꾸준히 공연을 이어오며 자신의 브랜드를 구축하고 있다. 이번 전국 투어 역시 그 연장선상에서 한층 더 깊어진 음악적 세계를 선보일 예정이다.

특히 이번 공연에서는 이영현의 폭발적인 가창력은 물론, 섬세한 표현력과 깊은 감성을 고루 느낄 수 있는 다채로운 세트리스트가 준비되어 있다. 여기에 생동감 넘치는 라이브 밴드 연주와 완성도 높은 무대 연출이 더해져 관객들에게 잊지 못할 감동을 선사할 것으로 기대된다.

한편 이영현의 전국투어 콘서트 '나의 노래가 필요한 너에게 - 숨'의 서울 공연은 티켓링크를 통해 오픈되며 오는 27일 오후 7시 팬클럽 선예매, 29일 오후 7시 일반 예매가 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]