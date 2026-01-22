웹젠 ‘드래곤소드’, 앱스토어 인기 순위 1위 달성

드래곤소드 앱스토어 인기 순위 1위 기록. 웹젠 제공

오픈월드 액션RPG ‘드래곤소드’가 애플 앱스토어 인기 순위 1위를 기록했다.

웹젠은 드래곤소드가 전날 정식 서비스를 시작해 출시일 오후 인기 순위 5위를 기록한 뒤 22일 자정부터 1위로 올라섰다고 밝혔다.

드래곤소드는 자유도 높은 오픈월드에서 콤보액션 기반의 화려한 전투를 펼칠 수 있는 게임이다. 출시 후 카툰 랜더링 방식의 밝고 따듯한 그래픽과 쉬운 조작으로 구현할 수 있는 깊이 있는 액션이 대중의 호응을 얻고 있다.

오픈월드에서 탐험의 재미를 느낄 수 있도록 설계된 다양한 퍼즐과 전투를 혼합한 필드 콘텐츠도 호평받고 있다.

드래곤소드는 이번 인기 순위 1위 달성을 기념해 모든 게임 회원들에게 캐릭터를 소환할 수 있는 영롱한 여신석 10개를 제공할 예정이다.

신규 게임 회원들을 위한 다양한 이벤트도 동시 진행한다. 출석 보상부터 용병단 레벨 및 의뢰 달성 등 게임 플레이 진척도에 따라 캐릭터 소환 재료와 주요 성장 아이템을 얻을 수 있는 6종의 이벤트에 참여할 수 있다.

공식 커뮤니티와 SNS에서도 캐릭터 생성 인증을 비롯해 추가 보상이 걸린 이벤트를 진행한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

