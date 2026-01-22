[금주의 핫뉴스] 입 열수록 파파괴…‘전과 6범’ 임성근

‘흑백요리사2’로 스타덤에 오른 요리사 임성근이 종영 일주일 만에 전과자로 낙인찍혔다.

한식 조리기능장 보유자 임성근은 요리 서바이벌에 세 차례 출연해 주목받은 실력자다. 한식대첩3(2015) 시리즈의 우승 경력을 살려 지난주 종영한 흑백요리사 시즌2에 출연해 최종 7인에 들었다. 특유의 유쾌함과 거침없는 칼질에 프로그램 최대 수혜자로 손꼽혔고, 각종 예능 섭외 1순위로 떠올랐다.

그러나 돌연 과거 다수의 음주운전 적발 사실을 고백해 파문이 일었다. 자신의 유튜브 채널에서 “10년에 걸쳐 3번 음주를 했다”고 고백했고, 관련 취재가 시작되자 자백했다는 소식에 대중의 실망감은 커졌다. 심지어 세 차례가 아닌 네 차례 음주운전이 있었고, 도로교통법 위반 1회, 쌍방폭행 벌금형 등 총 6회 전과가 밝혀져 충격을 안겼다. 1999년엔 무면허 상태로 부인 소유 오토바이를 몰아 37일간 구금됐고 2017년과 2020년엔 대리운전사를 불렀지만, 실랑이가 벌어져 시동을 켜고 잠들거나 약 200m가량 운전해 적발됐다.

까면 깔수록 충격적인 과거에 넷플릭스 측에 비난의 화살이 돌아갔다. 출연자 검증이 제대로 이뤄지지 않았다는 이유다. 임성근은 흑백요리사2 출연 전 음주운전 이력을 털어놓았다고 밝혔지만 넷플릭스 측은 21일 “2020년 발생한 1건만 확인했다”고 해명했다. 임성근은 “적절한 처벌을 다 받았다. 오랜 세월이 흘렀지만, 내 잘못이니 비난도 겸허히 감수한다”면서도 가족에 대한 무차별한 비난과 관계자들이 받을 피해를 우려했다.

흑백요리사2의 후광을 업고 발 빠르게 움직였던 예능 제작진들이 타격을 입게 됐다. 전지적 참견 시점, 살롱드립 등 임성근이 촬영을 마친 예능 프로그램은 논란이 심화하자 해당 촬영분 폐기를 결정했다. 동상이몽2-너는 내 운명의 촬영분도 폐기될 가능성이 크다. 편스토랑, 아는 형님 역시 출연을 취소했고, 유튜브 채널에 PPL 노출을 의뢰한 브랜드와도 배상을 논의 중이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

