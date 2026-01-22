“알고도 섭외했다”…‘흑백요리사2’ 제작진 임성근 음주운전 인지 논란

사진= 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 출연자 임성근 셰프. 넷플릭스 제공

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’가 출연자 임성근 셰프의 과거 음주운전 이력을 알고도 출연을 진행한 사실이 드러나며 논란이 확산되고 있다. 음주운전에 대한 사회적 경계가 높아진 상황에서 제작진의 판단을 두고 비판의 목소리가 이어지고 있다.

넷플릭스는 21일 연합뉴스를 통해 “제작진은 출연자 섭외 및 사전 검증 과정에서 지난 2020년 발생한 1건의 음주운전 이력을 확인했다”며 “다만 그 외 추가적인 형사 처벌 사실에 대해서는 사전에 고지받은 바 없고, 확인할 수도 없었다”고 밝혔다.

이어 “현재 발생한 상황에 대해 매우 유감스럽게 생각한다”며 “불편함을 느끼셨을 시청자 여러분께 사과드리며, 이번 사안을 계기로 향후 출연자 검증 절차를 더욱 면밀히 검토하고 보완책을 마련하겠다”고 덧붙였다.

앞서 임성근 셰프는 제작진을 속였다는 의혹에 대해 직접 선을 그었다. 그는 언론 인터뷰에서 “출연자 사전 설문 당시 '범죄 이력이 있느냐'는 질문에 음주운전 이력을 분명히 기재했다”며 “제작진을 속이거나 피해를 주려 한 적은 절대 없다”고 강조했다.

제작진의 사전 검증 시스템이 도마 위에 오른 가운데, 시즌3 제작을 확정한 넷플릭스가 향후 출연자 검증 기준을 어떻게 보완할지에 관심이 쏠리고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

