나이를 잊은 김진성, LG 구단 최초 비FA 다년계약 체결…2+1년 최대 16억

사진=LG트윈스 제공

프로야구 LG가 투수 김진성과 구단 최초 비(非)FA 다년계약을 진행했다.

계약 내용은 2026년부터 3년간(2+1년) 최대 16억원(연봉13.5억, 인센티브 2.5억)이다.

김진성은 “좋은 대우를 해주신 구단에 정말 감사드린다. LG라는 팀에서 새로운 야구인생을 시작하고, 마지막 마무리를 잘 할 수 있게 된 것 같다”면서 “적지 않은 나이지만, 지금처럼 관리를 철저히 해서 구단이 나에게 기대하는 부분 이상을 보여드릴 수 있도록 하겠다”고 소감을 전했다. 이어 “항상 열정적으로 응원해주시는 팬들께 감사드리고, 팀의 승리로 즐거움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 마음을 표현하기도 했다.

사진=LG트윈스 제공

한편, LG는 2026년 재계약 대상 48명과의 연봉 계약도 완료했다. 2025시즌 2루수 골든글러브를 수상한 신민재는 1억8000만원 인상된 3억8000만원에 계약, 팀 내 최고 인상액을 기록했다. 데뷔 첫 풀타임 시즌을 보내며 5선발로서 팀의 통합우승에 힘을 보탠 송승기는 1억3600만원으로 팀 내 최고 인상율(277.8%)을 기록했다. 팀의 마당쇠 역할을 한 이지강 역시 1억1000만원으로 첫 억대 연봉 반열에 올랐다.

사진=LG트윈스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]