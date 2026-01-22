세븐나이츠 키우기, ‘조화의 빛 레긴레이프’ 등 업데이트

세븐나이츠 키우기 업데이트. 넷마블 제공

‘세븐나이츠 키우기’가 신규 업데이트와 함께 이벤트를 진행한다.

넷마블은 세븐나이츠 키우기에서 신규 레전드+ 등급 각성 영웅 조화의 빛 레긴레이프를 추가하는 등 업데이트를 진행했다고 22일 밝혔다.

조화의 빛 레긴레이프는 천상의 수호자 최초의 각성 영웅으로 팀에 편성된 원거리형 영웅 수에 비례한 능력치 강화 효과가 더욱 강력해지며, 아군의 최종 명중률을 증가시키는 효과를 보유, 원거리형 영웅 위주로 편성된 팀에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 설계됐다.

또한 9번째 신규 하이로드 영웅 하이로드 오를리와 신규 레전드 영웅 라우하가 추가됐다. 하이로드 오를리는 액티브 스킬 사용 시 아군의 액티브 스킬 재사용 대기시간을 감소시키는 효과를 보유하고 있으며, 라우하는 액티브 스킬 사용 시 아군의 성장 계열 버프의 중첩 수를 늘리고 최종 생명력을 증가시키는 효과를 보유하고 있다. 각성 이후에는 최종 생명력 증가 효과가 한층 강화된다.

이 밖에도 레전드 영웅 티이의 레전드 코스튬 너만의 최애를 출시하고 티이의 복각 픽업을 진행한다. 티이는 상대방의 방어력을 감소시키는 디버프를 부여하고 각성 시 받는 피해량을 증가시키는 디버프를 추가적으로 부여하는 디버프형 캐릭터다. 레전드 코스튬 너만의 최애는 아이돌 콘셉트로 제작됐으며 별도 픽업을 통해 한정된 기간에만 획득할 수 있다.

업데이트를 기념한 다양한 이벤트도 진행된다. 먼저 레긴레이프 챌린저 패스 이벤트가 다음달 5일까지 열린다. 이용자들은 이벤트 참여를 통해 레긴레이프 영웅 카드 획득이 가능하며, 루비를 소모하여 해당 보상을 추가로 얻을 수 있다.

더불어 에린의 신묘한 미래예지 던전 이벤트를 같은 기간 선보인다. 신년을 맞아 에린이 점괘를 보는 컨셉의 이벤트 던전으로, 이용자들은 던전 클리어를 통해 획득한 재화를 활용해 천상의 수호자 영웅 3묶음 소환권, 레전드 영웅 선택권 7, 레전드 영웅 소환권 7 등 다양한 성장재화를 획득할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]