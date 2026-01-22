36살이라니 믿기지 않아…아이린 동안 비주얼 재조명

사진= 레드벨벳 공식 유튜브 채널

가수 아이린의 변함없는 동안 미모가 다시 한 번 화제를 모으고 있다.

21일 레드벨벳 공식 유튜브 채널에는 ‘새해 복 많이 받으세요’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 아이린이 싱가포르 연말 카운트다운 무대를 앞두고 메이크업을 받는 모습이 담겼다.

아이린은 영상 속에서 2025년 마지막 날을 맞아 “36살이 다가오고 있다”라고 소감을 전했다. 그러나 이후 공개된 아이린의 모습은 나이를 짐작하기 어려울 만큼 또렷한 이목구비와 맑은 피부로 시선을 끌었다.

1991년생인 아이린은 올해 세는 나이로 36세다. 이를 접한 누리꾼들은 “36살이라니 믿기지 않는다”, “아이린은 뱀파이어 아니냐” 등의 반응을 보이며 감탄을 쏟아냈다.

이와 함께 최근 유튜브에서 화제를 모은 ‘나이 얘기하는 아이린’ 영상도 다시 주목받고 있다. 해당 영상은 카운트다운 행사 중 아이린이 “나이가 뭐 중요한가요”라고 말하는 장면을 담고 있으며, 현재까지 조회수 1,276만 회를 기록했다.

특히 한 누리꾼이 댓글로 “이때는 몇 살인가요?”라고 묻자, “오늘임”이라는 답글이 달리며 웃음을 자아냈다. 이에 팬들과 대중은 아이린의 실제 나이를 가늠하기 어려울 만큼 동안 외모가 돋보인다는 반응을 이어가고 있다.

