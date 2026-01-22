악뮤, YG 떠난다…새 소속사는 ‘영감의 샘터’

사진= '악뮤토피아' 공연 중인 듀오 '악뮤'. YG엔터테인먼트 제공

남매 듀오 악뮤(AKMU·이찬혁, 이수현)의 새 소속사가 베일을 벗었다.

악뮤 측은 최근 팬 플랫폼 위버스를 통해 ‘악뮤 커뮤니티 계약 이전 관련 안내’라는 제목의 공지를 게재했다. 공지에서 악뮤는 “악뮤와 YG엔터테인먼트(이하 YG)의 전속계약 종료로 인해 소속사가 ‘영감의 샘터’로 이전 변경된다”고 알렸으며, 계약 이전일은 오는 27일이라고 밝혔다.

‘영감의 샘터’는 이찬혁이 2023년과 2025년에 선보인 전시회 명칭으로, ‘영감은 어디서 받냐’는 질문에서 출발해 기획된 프로젝트다. 앞서 지난 1일에는 이찬혁이 운영하던 ‘영감의 샘터’ 공식 SNS에 새로운 회사 로고로 추정되는 이미지가 공개되며 관심을 모았다.

악뮤는 지난해 11월 YG와의 전속계약 종료 소식을 공식화했다. 당시 YG는 “양현석 총괄 프로듀서와 멤버들이 저녁 식사 자리에서 향후 진로에 대해 논의했고, 악뮤는 새로운 도전을 위해 독립을 결정했다”고 밝혔다.

2012년 SBS ‘K팝스타 시즌2’ 우승을 통해 YG엔터테인먼트 소속으로 데뷔한 악뮤는 ‘오랜 날 오랜 밤’, ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’, ‘낙하’ 등 다수의 히트곡으로 대중의 사랑을 받아왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

