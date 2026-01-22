장철민 의원, ‘국립미래첨단산업박물관’ 설립 추진…“첨단산업 경쟁력 강화”

사진=장철민 의원실

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 장철민 의원(더불어민주당, 대전 동구)은 대한민국의 미래 첨단산업 성과를 체계적으로 보존하고 국민적 이해를 높이기 위한 ‘국립미래첨단산업박물관 설립 및 운영에 관한 법률안’을 지난 21일 대표 발의했다.

대한민국은 현재 반도체, 이차전지, 인공지능(AI) 등 미래 첨단분야에서 세계적인 경쟁력을 확보하며 혁신적인 산업 생태계를 구축해 나가고 있다. 그러나 이러한 산업의 발전 과정과 기술 축적 성과를 체계적으로 수집·전시하고, 국가 차원에서 미래 비전을 공유할 수 있는 전문 박물관이 전무한 실정이다.

특히 최근 사회적 문제로 대두된 이공계 기피 현상과 그에 따른 인재 부족 문제를 해결하기 위해 미래 첨단산업에 대한 대국민 홍보와 교육을 담당할 전문 시설이 시급하다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다.

이번에 발의된 법안은 ▲국립미래첨단산업박물관의 법인 설립 근거 마련 ▲기본운영계획 및 중장기발전계획 수립 ▲산업 유산의 발굴·보존·전시 및 교육 사업 수행 ▲정부의 예산 지원 및 운영 체계 확립 등을 주요 골자로 하고 있다.

장철민 의원은 “대한민국이 첨단산업 강국으로 도약하기까지의 기록은 우리 세대의 자부심이자 미래 세대에게는 가장 큰 교육 자산”이라며, “국립미래첨단산업박물관 건립을 통해 산업 발전의 역사적 가치를 재조명하고, 아이들에게 미래 과학기술에 대한 꿈을 심어줄 수 있는 공간을 만들겠다”고 강조했다.

이어 장 의원은 “대전은 대한민국 과학기술의 상징적인 도시인 만큼, 이번 법안 통과가 지역의 산업 인프라와 결합해 시너지를 내고 국가 균형 발전 및 첨단산업 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

장 의원은 이번 법안 발의를 시작으로 국립미래첨단산업박물관의 부지 선정 및 예산 확보 등 구체적인 건립 계획이 신속히 추진될 수 있도록 관련 부처와 긴밀히 협의해 나갈 예정이다.

장 의원은 오늘(22일) 저녁 7시에 ‘다시, 젊은 대전: 충청이 이끄는 대한민국’ 출판기념회를 열고 대전과 충청, 나아가 대한민국의 미래 생존 전략 등 책 속에 담긴 비전을 제시할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

