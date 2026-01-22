차은우, 母 회사로 탈세 의혹…소속사 “입장 정리 중”

사진 = 배우 차은우가 더블유 코리아 제19회 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사 'LOVR YOUR W'에 참석한 모습. 뉴시스 제공

가수 겸 배우 차은우가 탈세 의혹에 휘말렸다.

22일 차은우의 소속사 판타지오는 “지금 소식을 접하고 입장을 정리 중”이라며 “곧 정확한 입장을 밝히겠다”고 전했다.

앞서 이날 한 매체는 차은우가 소득세 등 탈세 혐의로 국세청으로부터 200억 원이 넘는 세금 추징을 통보받았다고 보도했다.

보도에 따르면 해당 세무조사는 차은우가 지난해 7월 군 입대 전 받았던 조사 결과로, 현재 차은우 측은 국세청 결정에 불복해 ‘과세 전 적부심사’를 청구하고 결과를 기다리고 있는 상황이다.

차은우는 지난해 봄 서울지방국세청 조사4국으로부터 고강도 세무조사를 받았다. 제기된 의혹은 최근 일부 연예인들에게 불거진 ‘1인 기획사’를 활용한 탈세 구조와 유사한 방식으로 전해졌다.

특히 차은우의 경우, 소속사 판타지오와 차은우 사이에 모친 최 씨가 설립한 A법인이 개입돼 연예활동 지원 용역 계약을 맺은 구조로 알려졌다. 국세청은 A법인이 실질적인 용역을 제공하지 않은 ‘페이퍼컴퍼니’라고 판단한 것으로 보인다.

차은우는 지난해 5월 국방부 군악대에 지원해 합격했으며, 같은 해 7월 입대해 현재 복무 중이다. 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다.

