‘탈세 의혹’ 차은우 측 “법 해석 관련 쟁점 있어…적극 소명할 것”

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 세금 탈루 의혹에 휘말렸다.

22일 이데일리는 국세청이 차은우에게 소득세 등 200억원이 넘는 세금 추징을 통보했다고 보도했다. 이는 차은우가 지난해 7월 군 입대 전 받은 세무조사 결과에 따른 것으로 차은우 측은 국세청의 판단에 불복해 ‘과세 전 적부심사’를 청구한 상태다.

국세청은 차은우의 소득 구조를 문제 삼았다. 수년간 문제가 불거진 ‘1인 기획사’를 통한 탈세 의혹과 비슷한 구조다. 차은우는 모친이 법인을 설립해 소속사 판타지오와 용역 계약을 맺어 수익을 분배했다. 이를 두고 국세청은 모친의 법인이 실질적으로 용역을 제공하지 않은 페이퍼컴퍼니라고 판단한 것으로 알려졌다.

이와 관련해 차은우 소속사 판타지오는 22일 “이번 사안은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당되는지가 주요 쟁점인 사안으로, 현재 최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니며 법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정”이라는 공식입장을 밝히며 “해당 절차가 조속히 마무리될 수 있도록 아티스트와 세무대리인은 성실히 협조하겠다”고 부연했다.

군복무 중 탈세 의혹이 터진 만큼 소속사와 가족이 해명에 나서야 한다. 차은우는 지난해 7월 충남 논산 육군훈련소에 입소했다. 기초군사훈련을 마친 후 육군 군악대에서 현역 복무를 이어갈 예정으로 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

