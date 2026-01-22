롯데, 2026시즌 스프링캠프 돌입…신인 박정민 합류

사진=롯데자이언츠 제공

프로야구 롯데가 스프링캠프에 돌입한다. 25일부터 3월5일까지 총 40일간 2026시즌 준비에 나선다.

이번 캠프에는 투수 20명, 포수 5명, 내야수 9명, 외야수 7명 등 총 41명의 선수단이 참가한다. 2026시즌 신인으로는 투수 박정민이 스프링캠프에 합류한다. 로드리게스, 비슬리는 25일, 레이예스는 2월1일 체류 중인 지역에서 출발해 대만으로 이동한다. 지난 15일 국내에 입국해 상동에서 개인 훈련 중인 쿄야마는 선수단과 함께 캠프 일정을 소화할 예정이다.

1차 전지훈련은 1월25일부터 2월20일까지 타이난 아시아 태평양 국제 야구 센터에서 체력 강화와 기술 훈련에 중점을 둔다. 이 기간 동안 선수단은 CPBL 프로팀과 2차례 연습경기를 통해 실전 감각을 끌어올릴 계획이다.

2차 전지훈련은 일본 미야자키로 장소를 옮겨 2월21일부터 3월5일까지 진행한다. 이번 미야자키 캠프에서는 2년 연속 구춘리그에 참가해 실전 감각을 점검한다. 요미우리, 세이부, 오릭스 등 NPB 팀과 총 4경기를 치르며, 자매구단인 지바롯데와는 3월1일 구춘리그 경기를 갖는다.

구단은 장기적인 관점에서 마무리캠프와 스프링캠프를 유기적으로 연계해 운영하고 있다. 지바롯데와의 교류도 지속적으로 이어가고 있다. 2024년에 이어 2025시즌 지바롯데 마무리 훈련에는 전민재, 한태양이 참가했다. 또한 2026시즌 스프링캠프에 앞서 선수 육성 강화를 위한 프로그램도 병행해 진행했다.

이혜진 기자

