아이돌연습생 합류 ‘남의연애4’…“어떻게 저렇게 생겼지” 역대급 비주얼 라인업

웨이브(Wavve)의 오리지널 퀴어 연프 ‘남의연애 시즌4’가 역대급 비주얼의 출연자들을 앞세워 시작부터 도파민을 폭발시킨다.

국내 최초로 성소수자들의 연애를 담아내며 마니아들의 폭발적인 지지를 받아온 ‘남의연애 시즌4’가 23일(금) 첫 공개된다. 2022년 첫 공개 직후부터 사회적 반향을 일으킨 ‘남의연애’ 시즌1~3은 각 회차가 공개될 때마다 웨이브 예능 순위 1위를 기록했을 뿐만 아니라, 미국·일본·캐나다·멕시코·태국·인도네시아·필리핀 등 글로벌 OTT 차트에서도 장기간 1위를 차지하는 독보적 성과를 거뒀다.

23일(금) 오전 11시 공개되는 ‘남의연애 시즌4’에서는 ‘남의 집’에 모인 남자들이 일주일 동안 함께 지내며 펼치는 본격적인 ‘로맨스 전쟁’의 서막이 열린다. 특히 이번 시즌에는 ‘역대급’이라 불릴 만큼 압도적인 비주얼의 출연자들이 대거 등장할 예정이라 기대감을 끌어올린다. 한 출연자는 “사람들이 내 외적인 모습을 좋아한다”라고 자신 있게 말하는가 하면, 다른 출연자는 “평소에 청순하다는 얘기를 많이 듣는다”라고 스스로를 소개해 호기심을 자극한다. 여기에 확신의 ‘아이돌상’인 출연자가 모습을 드러내자 “엄청 귀엽고 유니크하다”라는 반응이 쏟아진다.

이날 마지막으로 베일을 벗은 출연자는 ‘넥스트 레벨’의 외모로 모두의 시선을 단번에 사로잡는다. “어떻게 저렇게 생겼지?”, “배우 느낌, 잘 생겼다”라는 감탄이 이어지며 단숨에 남심을 ‘올킬’하는 것. 대다수의 출연자들이 “성격보다는 얼굴을 본다, 꽂히면 직진”, “날티 나는 상을 좋아하는데, 딱 내 스타일”이라며 솔직한 취향을 드러내는 가운데, ‘첫인상 선택’으로 진행되는 쌍방 데이트의 결과와, 미묘한 ‘눈치 싸움’이 벌어진 첫날 저녁 현장에 관심이 집중된다. 이와 함께 ‘남의연애 시즌4’에서는 ‘입주 기간 동안 매력과 진정성을 어필하지 못할 경우 탈락이 가능하다’라는 새로운 룰이 도입돼 긴장감을 배가시킨다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

