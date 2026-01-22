‘성지순례 각’ 이영지, 환승연애4 커플 전부 예상 적중?

사진= 유튜브 채널 '찰스엔터' 이영지 출연 화면 캡처 ,계정(X) 캡처

가수 이영지가 티빙 연애 예능 ‘환승연애4’ 최종 커플을 단 한 회 시청만으로 모두 맞혀 다시 한 번 화제를 모으고 있다.

이영지는 21일 자신의 X(구 트위터)에 “성지순례 해주세요. 저 다 맞혔어요”라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다. 해당 사진은 지난달 5일, 이영지가 유튜브 채널 ‘찰스엔터’에 출연해 ‘환승연애4’ 13~14회를 시청하며 최종 커플을 예측하던 장면을 캡처한 것이다.

당시 이영지는 프로그램을 정주행하지 않은 상태였다. 중간 회차 단 한 번만 시청한 뒤 원규·지현, 유식·현지, 우진·지연, 백현·윤녕을 최종 커플로 꼽았고, 이는 프로그램 종영 후 모두 적중한 것으로 확인됐다.

이 같은 사실이 다시 주목받자 누리꾼들의 반응도 폭발적으로 이어졌다. “성지순례 왔다. 티켓팅 성공하게 해달라”, “수능 잘 보게 해달라”, “고수다”, “이걸 어떻게 맞춘 거지” 등 놀라움과 감탄이 쏟아졌다.

한편 ‘환승연애4’는 지난 21일 공개된 최종화를 통해 입주자들의 마지막 선택을 공개하며 막을 내렸다.

