폐쇄병동 3번 입원…현주엽 아들 눈물의 고백

TV조선 예능 ‘아빠하고 나하고 시즌3’가 한 회차 안에서 깊은 울림과 놀라움을 동시에 전하며 시청자들의 이목을 끌었다.

21일 방송 말미 공개된 예고편에는 전 농구선수 현주엽과 아들 현준희가 함께 정신과 진료를 받기 위해 나서는 모습이 담겼다. 오랜만에 단둘이 외출에 나선 두 사람의 차 안에는 어색한 침묵과 긴장감이 감돌았다.

현주엽은 “오랜만에 같이 나오니까 좋다. 그래도 오늘 병원 간다고 해서 다행이다”라고 말했지만, 준희는 불편한 표정을 숨기지 못했다. 결국 그는 “병원에는 안 들어가고 카페에 있겠다. 상담을 받아도 마음이 편하지 않다”며 솔직한 속내를 털어놨다.

인근 카페에서 마주 앉은 두 사람은 과거 병원 입원에 얽힌 기억을 꺼내 놓으며 대화를 이어갔다. 현주엽이 “왜 병원 가는 게 그렇게 싫으냐”고 묻자, 준희는 “약만 받으러 간다고 해놓고 갑자기 입원한 적도 있었다”고 말했다. 이에 현주엽은 “아빠가 속이고 입원시킨 게 아니라, 선생님 판단이었다”고 설명했지만, 두 사람 사이의 감정의 골은 쉽게 좁혀지지 않았다.

이후 제작진과의 인터뷰에서 준희는 “네 번 입원했는데, 그중 세 번은 폐쇄병동이었다”며 “정신과 병원은 저에게 새장 같은 느낌이었다. 자유를 보장받지 못하는 공간처럼 느껴졌다”고 고백해 안타까움을 자아냈다.

현주엽 역시 근무 태만 및 갑질 의혹 논란 이후 극심한 스트레스를 겪으며 약 40kg 가까이 체중이 감소했고, 현재 정신과 약을 복용 중인 상태다. 아들 준희 또한 불면증과 호흡곤란, 악몽 등으로 입원 치료를 받았고, 결국 주변의 시선을 견디지 못해 고등학교를 휴학하며 좋아하던 농구도 내려놓게 됐다. 학창 시절이 고1에서 멈춘 셈이다. 준희는 “아빠는 제 꿈이자 가장 멋진 사람이었는데, 지금은 ‘망가진 영웅’같다”고 말해 현장을 숙연하게 했다.

같은 방송에서는 세계적인 팝페라 테너 임형주와 그의 어머니 헬렌 킴의 이야기도 전파를 탔다. 임형주의 소속사 대표이자 어머니인 헬렌 킴은 바쁜 일정 속에서도 네 자녀를 키워낸 과정을 떠올리며 “엄마는 항상 엄마여야 한다고 생각했다”고 말했다.

헬렌 킴은 “아이 넷을 보면 정말 뿌듯하다”며 자녀들의 학업 성취를 전했고, 둘째는 일본 S대와 영국 L대 석사, 셋째는 런던 명문대 졸업, 넷째는 뉴욕 명문대 재학 중이라고 밝혀 감탄을 자아냈다. 특히 셋째 리차드는 런던 명문대를 올 A 성적으로 졸업한 사실이 공개돼 눈길을 끌었다.

또한 이날 방송에서는 임형주가 직접 지은 서울 도심 442평 규모의 4층 대저택이 최초로 공개됐다. 세 개의 산이 만나는 ‘명당 중의 명당’에 자리한 이 집에는 대형 주차 공간은 물론 1층에 팝페라 전용 극장까지 마련돼 있었다. 이를 본 전현무는 “이게 뭐냐, 진짜 네 집이야?”라며 놀라움을 감추지 못했고, “부자네!”라는 반응으로 웃음을 더했다.

29년간 어머니와 비즈니스 파트너로 함께해 온 임형주는 “카리스마 있고 의리 있는 여장부”라며 존경심을 드러냈다. 눈물의 부자 고백과 명문가 가족 이야기, 대저택 공개까지 이어진 이번 방송은 서로 다른 가족의 삶을 대비시키며 깊은 여운을 남겼다.

