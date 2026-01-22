이정후, 스프링 캠프 준비 위해 미국 출국 [SW포토]

이정후 출국. 자료=태그호이어

메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 외야수 이정후가 스프링 캠프 준비를 위해인천국제공항을 통해 미국으로 출국했다.

이정후 출국. 자료=태그호이어

이날 이정후는 태그호이어의 레이싱 헤리티지를 대표하는 아이코닉한 타임피스 ‘모나코’ 컬렉션을 착용해 감각적인 공항 패션을 선보였다.

이정후 출국. 자료=태그호이어

이정후 출국. 자료=태그호이어

이정후 출국. 자료=태그호이어

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]