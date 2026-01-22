팔 저림·목 신경 통증 계속된다면… “목디스크 수술 고민 시기는”

목이 뻐근하고 어깨가 자주 결리다 보면 단순한 근육통으로 여기기 쉽다. 하지만 통증이 팔로 뻗치거나, 손 저림과 힘 빠짐이 동반된다면 경추 추간판탈출증, 이른바 목디스크를 의심해볼 필요가 있다. 목디스크는 단순 통증 질환이 아니라, 신경 압박으로 이어질 수 있는 구조적 문제라는 점에서 접근이 다르다.

◆경추 추간판탈출증, ‘목 오래 써서’만 생기는 건 아니야

경추 추간판탈출증은 목뼈 사이에서 충격을 흡수하는 디스크(추간판)가 제자리를 벗어나거나 돌출돼 신경을 압박하는 상태를 말한다. 흔히 스마트폰이나 컴퓨터 사용을 원인으로 꼽지만, 실제로는 여러 요인이 복합적으로 작용한다.

가장 큰 원인은 퇴행성 변화다. 나이가 들수록 디스크 수분 함량이 줄고 탄력이 떨어지면서, 작은 외부 자극에도 쉽게 균열이 생긴다. 여기에 장시간 고개를 숙인 자세, 목을 앞으로 내미는 생활 습관이 반복되면 디스크에 가해지는 압력이 급격히 증가한다.

외상도 원인이 될 수 있다. 교통사고나 갑작스러운 충격으로 목이 과도하게 젖혀지거나 꺾이면서 디스크가 손상되는 경우다. 이 밖에도 선천적으로 경추 구조가 약한 경우, 잘못된 운동 습관, 반복적인 과사용 등이 위험 요인으로 꼽힌다.

◆통증, 목보다 ‘팔 증상’이 중요

목디스크의 특징적인 증상은 통증의 방향성이다. 단순 목 근육통은 국소적인 통증에 그치는 경우가 많지만, 목디스크는 목에서 시작된 통증이 어깨, 팔, 손가락까지 이어지거나

특정 손가락 저림, 감각 둔화, 근력 저하로 나타난다.

한석 수원 S서울병원 신경외과 원장은 “이는 디스크가 눌러 압박하는 신경 뿌리 위치에 따라 증상이 달라지기 때문이다. 통증이 지속되면서 팔에 힘이 빠지거나 세밀한 동작이 어려워진다면, 신경 압박이 진행되고 있다는 신호일 수 있다”고 설명했다.

이어 “목디스크 치료의 시작은 대부분 비수술적 치료다. 약물치료와 물리치료,

자세 교정과 운동치료, 생활 습관 개선만으로도 증상이 호전될 수 있다”고 말했다.

실제로 비수술 치료의 핵심은 돌출된 디스크 자체를 없애는 것이 아니라, 신경 주위 염증을 가라앉히고 압박을 줄여 자연 회복을 유도하는 것이다. 이 과정에서 통증이 조절되고 신경 자극이 줄어들면 수술 없이도 일상 복귀가 가능하다.

◆비수술로 호전 없거나 신경 압박 심하면 ‘수술’ 고려

문제는 비수술 치료에도 불구하고 통증이 지속되거나, 신경 압박이 심해지는 경우다. 팔 저림과 근력 저하가 악화되거나, 일상생활에 뚜렷한 제한이 생긴다면 수술적 치료를 고려해야 한다.

한석 원장은 “수술의 목적은 단순히 디스크를 제거하는 데 있지 않다. 신경 압박을 해소하고, 경추의 안정성과 기능을 회복하는 것이 핵심”이라며 “환자의 디스크 손상 정도와 경추 상태에 따라 수술 방법은 달라진다”고 말했다.

이때 미세현미경 디스크 제거술은 손상된 디스크를 제거해 신경 압박을 직접 해소하는 최소침습 수술이다. 현미경을 이용해 병변을 정밀하게 확인하면서 정상 조직 손상을 최소화하는 것이 특징이다.

디스크 손상과 함께 척추가 불안정한 경우에는 경추 유합술이 시행된다. 손상된 디스크를 제거한 뒤, 인접한 뼈를 고정해 신경 압박을 해소하는 방식이다.

인공디스크 치환술은 디스크 손상이 심하지만, 경추의 움직임을 최대한 유지할 필요가 있는 경우에 고려된다. 손상된 디스크를 제거한 뒤 인공디스크를 삽입해, 경추의 운동 범위를 보존하는 것이 목적이다.

한석 원장은 "디스크에서 수술은 무조건 피해야 할 마지막 단계라기보다, 신경 손상을 막기 위한 치료 선택지 중 하나”라며 “언제, 어떤 방식으로 접근하는지가 중요하다. 정확한 진단을 통해 비수술과 수술 사이의 적절한 지점을 찾는 것이 의학적 처치의 시작” 이라고 조언했다.

