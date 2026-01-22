월드 오브 워크래프트: 한밤 사전 콘텐츠 업데이트 22일 적용

이미지=블리자드 제공

“아제로스에 첫 공허의 그림자가 내려앉는다”

오는 3월 출시를 앞둔 블리자드 엔터테인먼트 월드 오브 워크래프트(World of Warcraft)의 차기 확장팩 월드 오브 워크래프트: 한밤(Midnight, 이하 한밤)의 사전 콘텐츠 업데이트가 22일 적용됐다.

이번 업데이트를 기점으로 월드 오브 워크래프트 12.0 확장팩 버전으로 전환, 기대를 모으고 있는 차기 확장팩의 콘텐츠와 시스템 일부를 미리 경험할 수 있다.

먼저 하우징이 한층 확장된다. 선택 참여형 거주구 활동인 교류회(Endeavors)가 새롭게 추가되어, 더 많은 하우징 장식과 하우징 경험치를 획득할 수 있다. 또 나이트 엘프와 블러드 엘프 문화를 기반으로 하는 신규 실외 하우징 테마를 얻을 수 있다.

새로운 악마사냥꾼 직업 전문화인 포식(Devourer)도 추가된다. 새로운 중거리 공격 담당 전문화인 포식은 순간적인 공방의 전환이 특징으로, 공허의 힘을 사용해 아제로스를 노리는 위협에 맞선다. 공허 엘프 악마사냥꾼(Void Elf Demon Hunter)과 같은 새로운 악마사냥꾼 직업 및 종족 조합도 해제할 수 있다.

이와 더불어 능력치 및 아이템 레벨이 압축되어 동일한 전투력으로 능력치 수치를 합리적으로 조정할 수 있게 된다. 사용자 인터페이스 역시 강력한 신규 기능과 개선된 꾸미기 선택지, 명료한 공격대창, 디스플레이 확장, 조작 보정 등 다양한 기능을 제공한다.

오는 29일에는 게임 내 이벤트인 황혼의 승천(Twilight Ascension)이 시작, 세계 각지에서 무작위로 출현하는 공허의 세력을 무찔러야 한다. 해당 이벤트에서는 수수께끼의 운세의 바람 강화 효과가 돌아와, 10~79 레벨 구간의 경험치 획득량이 증가한다.

월드 오브 워크래프트: 한밤 확장팩 사전 업데이트에 대한 자세한 정보는 월드 오브 워크래프트 블로그 및 사전 콘텐츠 업데이트 노트에서 확인 가능하며, 이름표, 피해량 측정기, 우두머리 경보 등 각종 변경 사항도 확인할 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

