김민재 퇴장에도…뮌헨, 위니옹 SG 완파 ‘UCL 16강행’

‘김민재는 퇴장 당했지만….’

독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨이 한국 남자 축구 대표팀 간판 수비수 김민재의 퇴장 변수에도 승리를 따냈다. 22일 독일 바이에른의 알리안츠 아레나에서 열린 벨기에 위니옹 생질루아즈(SG)와의 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 7차전 홈경기에서 2-0 완승을 거뒀다.

이날 승리로 뮌헨은 6승1패(승점 18)를 마크했다. 2위를 기록, 최종전 결과와 상관없이 16강 직행을 조기에 확정했다. 이번 시즌 UCL은 1~8위가 토너먼트에 진출한다. 마지노선에 위치한 8위 첼시(잉글랜드·승점 13)와 승점 5 차이가 되면서 플레이오프(PO) 걱정을 덜었다. 남은 16강의 8자리는 9~24위가 치르는 별도의 PO를 통해 결정된다.

전체적으로 좋은 흐름을 보여준 뮌헨이다. 후반 7분에 나온 해리 케인의 선제골로 리드를 잡았다. 후반 10분에는 케인이 페널티킥으로 멀티골을 작성했다. 후반 18분 위기를 맞았다. 이날 선발 출전해 조나단 타와 안정적인 수비를 뽐내던 김민재가 경고 누적 퇴장을 당한 것. 전반 18분 한 차례 경고를 받은 데 이어 후반 18분 상대 공격수를 손으로 잡아 추가 옐로카드를 받았다. 수적 열세에도 뮌헨은 흔들리지 않았다. 그대로 경기를 매조지었다.

