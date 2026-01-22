블핑 제니·이수지 합류…낭만 예능 '마니또 클럽'

MBC 신규 예능 '마니또 클럽'이 각기 다른 선물 전달 방식을 예고하며 기대감을 고조시킨다.

오는 2월 1일 저녁 6시 10분 첫 방송될 '마니또 클럽'은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한, 언더커버 선물 버라이어티다. 출연진은 무작위로 마니또 관계를 부여 받고, 정체를 끝까지 숨긴 상태에서 선물을 전달해야 한다. 1차 출연진으로는 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지가 합류했다.

공개된 2차 티저에는 선물을 향한 ‘동상이몽’을 드러내는 제니와 이수지의 솔직한 이야기가 담기며 시선을 사로잡는다. 두 사람은 마니또 게임의 추억담을 전하는 한편, 같은 마니또 게임 안에서도 서로 다른 방식으로 선물을 주고받는 방식을 보여줬다.

제니는 “선물 주는 순간까지 들키지 않고 하는 마니또 게임을 좋아한다”면서 '마니또 클럽'의 취지와 딱 맞는 낭만 가득 계획형 로맨티스트 면모를 뽐냈다. 블랙핑크 멤버들과도 마니또 게임을 즐긴 경험이 있다는 제니는 평소 주변 사람들의 취향을 섬세하게 캐치하고 서프라이즈 이벤트를 즐기는 모습을 공개하기도 했다.

반면, 이수지는 평소 선물을 할 때 자신의 취향대로 즉흥적으로 준비하는 스타일을 드러냈다. 귀를 뚫지 않은 상대에게 귀걸이를 선물했던 경험담과 함께, 자신의 선물에 대해 “유용하지 않은 선물일 것”이라고 예고하며 폭소를 자아냈다.

‘마니또 클럽’의 핵심 포인트는 자신의 정체를 들키지 않고 선물을 전달해야 한다는 점. 월드스타로서 눈에 띄는 존재감을 가진 제니는 서프라이즈 선물 준비에 대한 질문에도 “어렵지 않다. 체격도 작고, 겨울에는 오히려 쉽다. 생각보다 잘 다닌다”라고 자신 있게 답하며 기대감을 높였다. 그런가 하면 이수지는 자신의 특장점을 살린 분장을 예고하며 난데없이 캐릭터 성대모사까지 선보이는 장면으로 폭소를 유발했다. 과연 이들의 마니또 상대는 누가 될지, 선물을 전달하는 과정 속 어떤 이야기가 담길지 궁금증을 더한다.

개인 마니또가 끝난 뒤 이어지는 '시크릿 마니또' 역시 빼놓을 수 없는 관전 요소다. 멤버들이 하나의 팀이 되어 더 많은 사람에게 특별한 하루를 선물하기 위한 언더커버 선물 작전에 나서게 된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

