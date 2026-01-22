‘KCON’이 일본에서 2026년 첫 막을 올린다.

CJ ENM은 오는 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 ‘KCON JAPAN 2026(케이콘 재팬 2026)’이 개최한다고 알렸다.

올해 KCON은 한층 진화한 ‘K-경험’을 선보이며 KCON만의 생생한 에너지를 전달할 수 있도록 프로그램을 확장해갈 전망이다.

이와 함께 글로벌 K-POP 씬을 이끌고 있는 아티스트들이 참여하는 1차 라인업도 발표했다. 데뷔와 동시에 독보적인 존재감으로 주목 받는 초대형 신인부터 한국과 일본은 물론 글로벌 무대까지 장악한 아티스트들이 이름을 올렸다.

△&TEAM(앤팀) △알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE) △코르티스(CORTIS) △INI(아이엔아이) △JO1(제이오원) △TWS(투어스) 등이다. 이 밖에도 더 많은 아티스트 라인업이 추후 공개될 예정이다.

2012년 미국 어바인을 시작으로 전 세계 각 지역에서 개최되어온 KCON은 음악 콘텐츠를 중심으로 문화 전반을 아우르는 페스티벌 모델을 구축하며 한류 확산에 선구적인 역할을 해왔다. 아시아, 중동, 유럽, 미주 등 전 세계 14개 지역에서 개최되며 오프라인 누적 관객 수는 222만 명을 넘어섰으며, 디지털 플랫폼을 통해 수천만 명의 글로벌 팬들이 언어와 국경을 넘어 강력한 글로벌 팬덤을 형성했다.

지난해 5월 개최된 'KCON JAPAN 2025'에서 KCON은 오프라인 누적 관객 200만 명을 돌파하는 의미 있는 기록을 세웠다. 이어 8월 'KCON LA 2025'에서는 KCON의 문화적 영향력을 인정받아 미국 LA시로부터 2025년 8월 1일을 'KCON Day'로 지정받았다. ‘KCON LA 2026’은 8월 14일부터 16일까지 미국 LA에서 개최되며, 전 세계 K-POP 팬들이 함께하는 또 하나의 글로벌 축제를 예고한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

