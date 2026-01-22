‘와인드업‘ 제노·재민, 감동에 반전까지 …믿고보는 호흡

그룹 NCT 제노, 재민이 ‘와인드업’으로 생동감 넘치는 연기 호흡으로 호평을 얻고 있다.

제노, 재민이 출연한 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 ‘와인드업’은 스트라이크를 던질 수 없는 고교 야구 투수와 그의 매니저를 자처하는 전학생의 반짝이고 순수한 우정을 그리는 스포츠 성장 드라마다.

이 작품에서 제노는 중학 MVP를 거머쥐며 유망주로 꼽혔지만 갑자기 찾아온 입스로 인해 스트라이크를 던지지 못하게 된 투수 우진 역을, 재민은 불쑥 나타나 우진의 매니저를 자처하는 중학교 야구부 타자 출신 태희 역으로 나서 유쾌한 우정부터 따뜻한 감동이 담긴 반전까지 다채로운 서사를 펼쳐내 화제를 모으고 있다.

특히 제노와 재민은 교복, 야구 유니폼 등 극 중 착장을 완벽한 비주얼로 소화해 캐릭터와 높은 싱크로율을 보여준 것은 물론, 팀 활동을 통해 오랜 기간 쌓아온 탄탄한 케미스트리를 바탕으로 캐릭터들의 관계를 자연스럽게 형성했다.

제노, 재민의 활약에 힘입어 ‘와인드업’은 16일 런칭 이후 2일 만에 누적 조회수 300만을 기록한데 이어 21일 오전 9시 기준 누적 조회수 500만을 돌파하고, 킷츠 앱 내 모든 랭킹에서 1위를 차지하는 등 폭발적인 인기를 실감케 하고 있다.

무엇보다 이번 작품은 제노의 첫 연기 도전작이라는 점에서 눈길을 끌며, 재민은 드라마 ‘너를 싫어하는 방법’ 이후 오랜만에 시청자들을 만나 한층 깊어진 연기력으로 존재감을 발휘한 만큼, 계속해서 두 사람이 선보일 새로운 행보에 더욱 관심을 높인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]