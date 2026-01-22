설렘부터 웃음까지…‘10주년’ 넷플릭스, 알차게 채웠다

넷플릭스가 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아’를 열고 올 한해 넷플릭스를 빛낼 라인업을 공개했다.

지난 21일 열린 행사에서 강동한 VP는 “올해는 넷플릭스가 한국 서비스를 시작한 지 10년이 되는 뜻깊은 해”라며, ​“이는 업계 최전선에서 헌신한 한국 창작자들과 스태프들의 재능과 열정이 이룬 기적”이라고 강조했다. 그는 “전 세계 인구의 0.6%만이 사용하는 한국어 콘텐츠가 미국 다음으로 가장 많이 시청되는 콘텐츠가 되었으며, 지난 5년간 210편 이상의 한국 작품이 글로벌 TOP 10에 올랐다”고 성과를 밝혔다.

이어 강동한 VP는 “새로운 이야기를 찾는 과정에서 성과는 지속적인 투자를 통해 파트너들과 나누겠다”고 선언하며, ▲한국 콘텐츠에 대한 변함없는 장기 투자 ▲신인 창작자 지원 확대를 약속했다.​

이어 넷플릭스 시리즈, 영화, 예능까지 각 부문별 2026년의 비전을 공유하는 시간으로 이어졌다. 넷플릭스 서울 오피스에서 시리즈 부문을 담당하고 있는 배종병 디렉터는 “넷플릭스답다는 정체성을 지키면서도, 시청자들이 편안하게 즐길 수 있는 이야기를 폭넓게 선보이고자 한다”​며 2026년 넷플릭스 시리즈의 방향성을 밝혔다. 특히 배종병 디렉터는 “작품 선정 시 네임밸류보다 ‘이야기와 메시지’를 최우선으로 본다는 원칙을 고수할 것”이라며, 2026년 시리즈 라인업 역시 탄탄할 것을 예고해 기대를 높였다.

다음으로는 넷플릭스 서울 오피스에서 영화 부문을 담당하고 있는 김태원 디렉터가 2026년 넷플릭스의 한국 영화 라인업을 “가장 대중적인 즐거움과 가장 깊이 있는 시네마의 섬세한 밸런스”​라고 표현하며 눈길을 끌었다. 그는 “10년 뒤에도 회자될 수 있는, 꼭 만들어져야 할 영화가 빛을 보도록 지원하겠다”고 전했다. 이어 넷플릭스 영화팀의 역할에 대해 “탄생하지 못할 수도 있었던, 하지만 꼭 만들어져야 할 영화를 찾아내 창작자와 함께, 그 영화가 세상에 빛을 볼 수 있게 하는 것”이라며, 특히 작품을 결정할 때 가장 중요하게 보는 것은 “이야기와 그 이야기가 던지는 메시지”​로, “올 한 해가 다 지났을 때 ‘올해 넷플릭스가 좋은 영화 많이 했구나’라는 평가를 받고 싶다”고 덧붙였다.

예능 부문을 담당하고 있는 유기환 디렉터는 2026년 한국 예능 라인업을 “누구나 마음대로 좋아하는 음식을 고를 수 있는 푸드코트”라고 표현했다. 이어 “함께 이야기하고 즐길 수 있는 넷플릭스 예능이라는 인식을 모든 사람들에게 심어드리는 것”이 목표라고 밝힌 유 디렉터는 ​“2026년에는 가장 한국적인 재미와 보편적인 감정에 집중해, 누구나 하나쯤은 자신의 ‘인생 예능’을 발견할 수 있게 하겠다”고 자신했다. 한층 풍성한 즐거움으로 찾아올 2026년 넷플릭스 예능 라인업에 대한 궁금증을 높였다.

이날 넷플릭스는 2026년 공개될 신작들을 다섯 가지 ‘발견의 순간’ 키워드로 소개하며 기대감을 높였다.

◆설렘의 발견: 공개 3일 만에 글로벌 화제작으로 떠오른 <이 사랑 통역 되나요?>를 필두로 <월간남친>​, <이런 엿같은 사랑>, <나를 충전해줘> 등 로맨스 시리즈와 ​<솔로지옥> 시즌5, <모태솔로지만 연애는 하고 싶어> 시즌2 등 연애 예능이 달콤함을 선사한다.

◆몰입의 발견: 강렬한 서사를 담은 영화 <파반느>, <가능한 사랑​>과 시리즈 <맨 끝줄 소년>, <스캔들>, ​<들쥐>, <천천히 강렬하게>가 공개된다. 압도적 스케일로 돌아올 예능 <​흑백요리사> 시즌3도 기대를 모은다.

◆짜릿함의 발견: 도파민을 자극할 장르물로는 시리즈 <레이디 두아​>, <참교육>, <사냥개들>​ ​시즌2, ​<로드>(가제)와 추리/서바이벌 예능 <미스터리 수사단> 시즌2, ​<​데블스 플랜> 시즌3이 준비되어 있다.

◆웃음의 발견: 영화 <남편들​>​, <크로스 2>와 함께 <이서진의 달라달라>​, ​<유재석 캠프>, <대체 등산을 왜 하는 건데?>, ​<​대환장 기안장> 시즌2 등 웃음이 보장된 예능들이 출격한다.

◆놀라움의 발견: 장르의 확장을 보여줄 시리즈 <​원더풀스​>, <기리고>, <동궁>​, <꿀알바>가 신선한 설정으로 시청자들을 찾는다.

​ 행사의 피날레는 2026년 주요 작품의 주역들이 장식했다. 패널 토크에는 <​가능한 사랑>의 전도연, <동궁>의 남주혁, <스캔들​>의 손예진, <원더풀스>의 박은빈 배우와 <흑백요리사>의 안성재 셰프가 참석했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

