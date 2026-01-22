‘스프링 피버’ 차서원, 브레인은 다르다

배우 차서원의 빅픽처가 드러나기 시작했다.

예측불허 전개로 긴장감을 더하고 있는 tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’에서 엘리트 변호사 최이준 역으로 분하며 열연을 펼치고 있는 차서원이 브레인다운 활약을 펼치며 이목을 집중시켰다.

지난 ‘스프링 피버’ 5-6회에서는 선재규(안보현)와 이준의 과거, 그리고 고향에서 변호사 사무실을 개업한 이준의 이야기가 그려졌다. 학창시절 선재규는 학교 폭력으로부터 이준을 지켜주고, 이준은 재규가 일하던 항만까지 따라가 한결을 대신 돌보며 공부를 가르쳤다. 서로를 의지하며 이어간 두 사람만의 따뜻한 공조는 앙숙처럼 지내는 현재의 모습과 대비되며 두 사람 사이에 어떤 사건이 있었는지에 대한 궁금증을 더욱 높였다.

이 가운데 정난희(나영희)로부터 윤봄(이주빈)과의 관계 회복을 위한 특별한 미션을 받은 이준은 신수읍으로 내려와 변호사 사무실을 개업하며 본격적으로 윤봄의 곁에 머물기 시작했다. 억울한 일이 있으면 언제든 자신을 이용해 달라며, 윤봄의 의뢰라면 묻지도 따지지도 않고 맡아 주겠다고 말했던 이준의 의도와는 달리, 윤봄은 선재규의 폭행 사건에 대한 의뢰를 부탁했다. 이에 이준은 재규에 대한 과거의 원망을 내려놓고, 변호사로서 합의서 작성을 도우며 사건을 원만히 마무리했다.

이렇듯 냉정하면서도 차분한 판단력으로 때로는 차갑게 보이지만, 주변 인물들에게는 다정함을 드러내며 캐릭터의 결을 입체적으로 채우고 있는 차서원. 안정적인 연기력으로 상황에 따라 서로 다른 얼굴을 보여주며 인물의 설득력을 높이고 있는 동시에, 극 속에서 이야기의 한 축을 담당하고 있는 그의 앞으로의 선택과 활약에 관심이 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]