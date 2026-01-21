다년계약 협상 중인 노시환, 연봉 10억 ‘203%↑’

사진=한화이글스 제공

프로야구 한화가 21일 재계약 대상자 62명에 대한 연봉계약을 완료했다.

대상자 중 팀내 최고 연봉자는 노시환으로, 지난해 3억3000만원에서 6억7000만원 인상된 10억원에 계약했다. 이는 팀 내 최고 인상률(약 203%)이자 최대 인상액이다.

투수 최고 인상률을 기록한 선수는 김서현으로 지난해 5600만원에서 200% 인상된 1억6800만원에 계약했다. 야수에서는 문현빈이 지난해 8800만원에서 161.36% 오른 2억3000만원에 계약하며 노시환에 이어 야수 최고 인상률 2위를 기록했다.

문동주 역시 지난해 1억원에서 올 시즌 2억 2000만원에 계약, 120%의 인상률을 기록했다. 지난해 자유계약(FA)을 체결했던 하주석은 올 시즌 약 122% 인상된 2억원에 도장을 찍었다.

대상자 중 팀 내 억대 연봉자는 총 13명으로, 지난해 5500만원이던 김종수가 1억1700만원(112.73% 인상), 6200만원이던 이진영이 1억1000만원(77.42% 인상)으로 각각 억대연봉 반열에 올랐다.

올 시즌 플레잉코치로 활약할 이재원도 지난해와 같은 1억원에 계약을 마쳤다. 이밖에 정우주도 약 133% 인상된 7000만원에 계약하며 높은 인상률을 기록했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

