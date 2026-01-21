[SW신곡] “꿈만 같았다” 도드리, 떡잎부터 다른 도전

21일 발매한 신예 여성 듀오 도드리(나영주, 이송현)의 데뷔곡 '꿈만 같았다' MV 캡처. 이닛엔터테인먼트 제공

K-팝에 국악을 접목했다. 자칫 낯설 수 있을 법한 조합이지만, 오히려 더 정겹고 친근하게 들려온다. ‘딴따라’가 되기 위해 도전했고, 결국 데뷔라는 꿈을 이뤄낸 두 소녀가 팀을 이뤄 두근대는 첫 발을 내디딘다.

도드리(dodree. 나영주·이송현)는 한국의 민요 국악에서 사용하는 도드리 장단에 프리(Free)를 더해 만들어진 팀명이다. 두 멤버 나영주와 이송현은 지난해 초 종영한 오디션 프로그램 ‘더 딴따라’에 출연한 둘은 최종 순위 톱5에 오르며 현 소속사와 전속계약을 맺었다. 출연 당시 각각 국악과 현대무용의 장기를 살려 독특하면서도 의미 있는 도전을 선보였고, 심사위원과 시청자들의 선택을 동시에 받아 순위권에 든 두 멤버다.

앨범명은 데뷔곡과 동명의 ‘꿈만 같았다’다. 꿈처럼 스쳐 간 상대를 그리워하는 마음을 담은 곡으로 지나가 버린 사랑을 ‘꿈’에 비유해 차가운 현실과 따뜻했던 기억의 대비를 깊은 여운으로 표현했다.

21일 발매한 신예 여성 듀오 도드리(나영주, 이송현)의 데뷔곡 '꿈만 같았다' MV 캡처. 이닛엔터테인먼트 제공

꿈만 같았다

천 번을 불러도 돌아보지 않고

떠나가 버린 넌

사라져

님 가시는 길엔 날 두고 가세요

따스한 말들도 꿈만 같았다

흩어지고 바스러지고

계속해서 사라지는 꿈

불러봐도 메아리만 쳐

너는 운명 같은 꿈

웃어 보이리라

털어버리리라

이 노래를 LALILA

‘꿈만 같았다’ 뮤직비디오는 현대와 전통을 오가는 배경과 안무가 감상 포인트다. 몽환적인 달 아래 단아한 자태를 뽐내는 둘은 동양적인 선과 고풍스럽지만 세련된 조화를 보여준다. 오작교를 모티브로 한 세트도 서사의 몰입감을 높인다.

특히 서로를 바라보며 펼치는 페어 안무가 큰 비중을 차지한다. 하늘하늘한 풀치마(긴치마)를 입고 고운 선을 활용한 한국무용은 곡의 분위기와 어우러져 한 편의 국악극을 보는 듯한 감상을 준다. 동시에 리듬감 있는 안무와 멜로디로 대중에게 편안하게 다가선다.

신예 여성 듀오 도드리의 나영주(왼쪽)과 이송현. 이닛엔터테인먼트 제공

도드리는 국악 선율과 팝 사운드를 하나로 합친 ‘크로스오버 팝(K-rossover Pop)’ 장르를 차별화 포인트로 내걸었다. 전통 악기의 소리와 현대적인 비트가 조화롭게 어우러진 음악으로 기존 K-팝과 또 다른 매력을 선보이고자 한다.

데뷔 앨범에는 타이틀곡 ‘꿈만 같았다’와 수록곡 ‘본(本)’이 수록된다. ‘본’는 시네마틱한 팝 사운드와 국악적 요소가 어우러져 신비롭고 오묘한 분위기를 자아내는 곡으로 ‘너는 나의, 나는 너의 본’이라는 메시지로 운명적인 연결을 노래한다. 경연 프로그램의 경쟁자로 만나 한 팀을 이루게 된 두 사람의 탄생, 그리고 근원을 이중적으로 풀어내며 앞으로의 방향성을 보여준다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]