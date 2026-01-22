‘하트맨’ 권상우 “3연속 코미디? 언제든 멋있는 역할 위해 늘 준비중” [SW인터뷰]

영화 ‘하트맨’에서 권상우는 주인공 승민을 연기하며 이야기의 중심을 단단히 붙잡았다. 벌써 3연속 코미디 영화를 선보이게 된 그는 “앞으로도 계속 코미디를 놓지 않고 싶다”며 애정을 드러냈다. 사진 제공=수컴퍼니

권상우는 허당스럽다가도 곧바로 진심 어린 로맨스로 자연스럽게 톤을 전환하는 배우다. 권상우표 코미디를 접한 관객은 웃음을 터뜨리면서도 캐릭터의 사연과 감정에 끝까지 몰입하게 된다. 권상우가 한국형 코미디의 간판 얼굴로 자리 잡은 이유다.

지난 14일 개봉한 영화 ‘하트맨’은 주인공 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디다. 영화 ‘탐정’, ‘히트맨’ 시리즈를 통해 코미디 대표 주자로 인정받은 권상우는 이번에도 진가를 뽐냈다.

권상우가 연기한 돌싱 승민은 오랜 시간 마음속에만 간직해 온 보나(문채원)와 재회해 사랑을 키워가지만 그녀가 아이를 싫어한다는 것을 알고 아이의 존재를 숨기며 만남을 이어간다. 이 과정에서 애쓰는 승민의 모습은 분명 안쓰러운 상황이지만 권상우는 자연스러운 코미디 연기로 저절로 관객에게 웃음을 선사한다.

최근 서울 종로구 한 카페에서 인터뷰를 진행한 권상우는 “기대작보다는 입소문으로 끌고 가야 하는 영화를 많이 하다 보니 이번에도 걱정이 된다. 다른 영화들도 그렇지만 코미디 영화는 대작도 아니고 분위기를 보면서 인고의 시간을 보내야 하기 때문에 열심히 홍보해야 한다”고 떨리는 속내를 드러냈다.



사랑하는 보나에게 딸이 있다는 것을 들키지 않도록 승민은 집에서 데이트할 때마다 육아용품을 치우며 인테리어를 반복적으로 바꾼다. 갑작스럽게 보나가 찾아올 때면 친구에게 아이를 맡기기 위해 그야말로 한바탕 전쟁을 치른다. 권상우는 “영화로 볼 때 재미있고 우스꽝스럽고 긴박한 상황이지만 승민의 입장에서는 코미디가 아니다”라고 설명했다.

이어 “그래서 처음엔 코미디 영화라고 생각하지 않고 재미있는 멜로 영화라고 생각했다. 승민의 입장에서는 굉장히 힘들기 때문에 진지하게 연기했다. 물론 영화의 톤에 맞춰서 코믹함을 주긴 했지만 승민으로서 진지하게 연기를 해야 관객에게도 절박하고 더 재미있게 느껴질 수 있었을 것 같았다”고 덧붙였다.

앞서 문채원은 권상우를 향해 자신이 처음으로 좋아했던 남자 연예인이라고 팬심을 밝힌 바 있다. 소감을 묻자 권상우는 “당연히 기분 좋다. 같이 일하는 동료가 그렇게 말해주면 감사하다. 촬영할 때 얘기해 주셨으면 더 잘해줬을 텐데 촬영 끝나고 얘기했다”고 웃었다.

문채원의 활약에 대해서도 “기술시사회 끝난 뒤에 대부분의 제작진이 ‘문채원 진짜 예쁘다’는 얘기를 정말 많이 했다. 저도 촬영할 때 마찬가지로 느낀 지점이고 감독님도 ‘문채원이 이렇게 예쁘게 나온 작품이 있었나’ 할 정도였다. 그만큼 연기도 캐릭터에 맞게 잘했다. 영화가 잘 돼서 여우주연상 후보에 올랐으면 좋겠다”고 극찬했다.

2023년 영화 ‘스위치’, 지난해 영화 ‘히트맨2’에 이어 코미디 영화를 3연속 선보이게 됐다. 권상우는 “‘내가 정말 코미디를 좋아하는구나’ 생각했다”고 웃었다. 시나리오를 받을 때도 재밌는 영화가 좋다는 그는 “극장에 들어가서 영화를 몰래 봤을 때도 같이 보는 관객이 웃으면 너무 즐겁다”며 “기본적으로 코미디나 로맨틱코미디를 좋아하는 것 같고 앞으로도 기회가 된다면 계속 놓지 않고 가고 싶다”고 애정을 드러냈다. 그러면서도 “물론 너무 한 장르로 굳는 것도 배우로서 안 좋은 면이 있으니 다양한 장르에도 도전할 것”이라고 부연했다.

일부 대중적 편견이 있기도 하지만 배우로서 코미디 연기는 결코 쉬운 작업은 아니다. 권상우는 “우리나라는 코미디 영화에 대한 평가가 박한 분위기인 것 같다. 그런데 저는 선배님 중에서도 정극 연기도 잘하지만 코미디도 잘하는 분들을 보면 더 존경스럽다”고 밝혔다. 이어 “코미디는 배우가 해야 될 몫이 많고 현장에서도 더 힘든 지점이 있다. 다른 장르는 편집이나 음악으로 만질 수 있는 영역이 있지만 코미디는 배우들 간 대사나 호흡에 현장성이 중요하기 때문에 더 어렵고 그만큼 성취감도 크다”고 강조했다.

영화 ‘히트맨’ 시리즈로 호흡을 맞춘 최원섭 감독과는 이번이 세 번째 작품이다. 권상우는 “감독님은 단편 영화 때부터 코미디 장르를 했다. 그런데 앞으로도 코미디를 할 것이라고 한다. 그 신념이 정말 멋있고 존경스럽다”고 강조했다.

최 감독을 향해 “코미디 영화를 저평가하는 분위기가 있지만 감독님이 계속 코미디 장르를 해서 많은 성과를 이루면 좋겠다. 말하지 않아도 통하는 지점이 생긴 것 같아서 좋은 작품에서 또 만나고 싶다”고 감사를 전했다.

영화 ‘동갑내기 과외하기’(2003), ‘말죽거리 잔혹사’(2004), SBS ‘천국의 계단’(2004) 등 2000년대 초중반 톱배우로서 전성기를 구가하던 시기를 지나 현재는 거리감 없고 유쾌한 이미지로 자리 잡았다. 권상우는 “과거에 멜로 작품이나 멋진 역할을 많이 하다가 결혼하면서부터는 작품이 들어오는 성향도 바뀌고 과도기가 있었다. 그때 정면으로 돌파한 작품이 ‘탐정’(2015)이었다. 그때 코미디 영화에 매력도 느끼고 작업이 정말 좋았다”고 떠올렸다.

그러면서 “현실적으로 나이 들어가는 건 당연하다. 아무래도 나이를 먹으면서 어쩔 수 없이 중심에서 점점 멀어진다. 그래서 새롭고 좋은 작품을 만날 때 더 절박하고 감사하고 열심히 하려고 한다”고 자연스럽게 변화를 맞이한 배우 생활을 돌아봤다.

그렇다고 나이 드는 것을 인정한 채 현실에만 안주하지는 않겠다는 각오다. 그는 “스스로 멋없는 사람이라고 생각하지 않기 때문에 언제든지 좋은 작품이나 멋있는 역할을 또 할 수 있을 것이라고 생각하고 항상 준비하고 있다”며 “목마름은 있지만 조급해하지 않으려고 한다. 이제 나이가 50세가 됐는데 체력이 전혀 떨어지지 않았고 힘이 더 좋아졌다”고 미소 지었다.

코미디 영화와 예능을 통해 얻은 친근한 이미지도 반가운 일이다. 권상우는 “지금 코미디를 찍는 것도 즐겁고 좋다. 친근한 캐릭터로 (대중과) 만나면서 더 좋은 성과를 내고 싶은 욕심도 많다”고 의지를 보였다.



배우로서 화려한 1, 2막을 지났다면 현재는 3막을 달리고 있다고 밝힌 권상우는 “언제까지 주인공을 할 수 있을지 어떤 배우로 남아야 될지 현실적인 고민을 많이 하게 된다”고 속내를 드러냈다.

이어 “결혼하고 들어오는 작품이나 광고가 바뀌는 과도기에 스트레스 받기도 했지만 결국 배우로서 연기를 하는 게 나에게는 가장 즐거운 작업이다. 이제는 현장에 있는 저의 모습만 생각하고 있다”고 진지하게 말했다. 그러면서 “드라마나 영화에서 주연이 아니어도 좋은 작품의 매력 있는 조연이라면 언제든지 도전하고 싶다. 조금이라도 젊고 보여드릴 수 있을 때 많은 작품을 하고 싶다”고 각오를 다졌다.

