넷플릭스, 임성근 논란 관련 “출연자 검증 한계 있다”

넷플릭스가 흑백요리사 시즌2에 출연한 임성근 셰프의 과거 음주운전 전과와 관련해 일반인 출연자 검증에 한계가 있다는 입장을 밝혔다.

유기환 넷플릭스 예능 디렉터는 21일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아’ 행사에서 출연자 검증 절차에 대한 질문에 “일반인의 개인 이력, 범죄 사실을 세세히 파악하는 건 제작진 입장에서 한계가 있다”고 말했다.

유 디렉터는 “많이 고민하는데도 어렵다고 생각하는 부분이다. 시청자는 날 것의 리얼리티를 원하기 때문에 그에 맞춰서 제작하고 모집한다. 법적 한도 내에서는 최선을 다하고 있다”며 “그럼에도 발견할 수 없는 문제가 나오는 것에 대해서는 어떻게 보완할 수 있을까 고민하고 있다. 방송보다는 한층 더 높은 수준으로 검증하고 있다고 봐주시길 바란다”고 설명했다.

앞서 임성근은 지난 18일 개인 유튜브 채널을 통해 과거 세 차례 음주운전을 한 사실을 자백하며 사과했다. 그는 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 내 잘못”이라고 했다. 하지만 그의 적발 전력이 3차례가 아닌 4차례라는 사실이 알려지며 논란이 확산됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

