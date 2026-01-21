양궁 AG 총사령탑에 ‘파리 전 종목 석권’ 홍승진 감독 선임… 오진혁, 리커브 남자부 코치로 합류

홍승진 총감독. 사진=대한양궁협회 제공

2024 파리 올림픽에서 한국 양궁의 전 종목 석권을 이끈 홍승진 감독이 2026 아이치-나고야 아시안게임(AG)도 이끈다.

대한양궁협회는 21일 아이치-나고야 AG을 대비한 양궁 국가대표 총사령탑에 홍승진 감독을 선임했다. 홍 총감독은 파리 올림픽에서 대한민국 양궁의 전 종목 석권을 이끌며 세계 최고 수준의 지도력을 입증했다. 국제 대회에서 검증된 운영 경험과 현장 중심의 리더십을 바탕으로, 리커브 대표팀의 안정적인 체제 구축과 경쟁력 강화를 책임진다.

컴파운드 대표팀 지휘봉은 양창훈 감독이 잡는다. 양 감독은 리커브 여자 단체전 올림픽 10연패를 이끌었다. 리커브나 컴파운드 한 종목에 국한되지 않은 폭넓은 지도 경험과 성과를 인정받아 컴파운드 대표팀 사령탑으로 낙점됐다.

리커브 남자부 감독에는 송승현 감독이 재선임됐다. 송 감독은 2025년 국가대표 남자팀 감독으로 세계선수권대회 리커브 남자 단체전 우승을 이끌며 지도력을 인정받았다.

남자부 코치에는 오진혁 코치가 새롭게 합류한 것도 눈길을 끈다. 한국 양궁 최고령 국가대표 출신인 오 코치는 2020 도쿄 올림픽 남자 단체전 금메달리스트다. 2024년 은퇴 이후 현대제철 양궁단에서 지도자 경력을 본격적으로 시작했다. 지난해 연령별 국가대표인 꿈나무 선수들을 지도하며 대표팀 지도 경험을 쌓았다.

리커브 여자부 감독에는 정재헌 감독이 재선임됐다. 정재헌 감독은 2021년과 2025년 국가대표 코치를 역임했다. 선수 시절에는 1992 바르셀로나 올림픽 남자 개인전 은메달을 획득한 바 있다. 여자부 코치에는 최희라 코치가 재선임됐다.

컴파운드 대표팀에는 남자팀 코치로 정의수 코치, 여자팀 코치로 이정은 코치가 각각 재선임됐다. 두 코치는 지난해 컴파운드 대표팀의 상승세를 이끌며 안정적인 팀 운영과 전력 강화를 평가받았다.

양궁 대표팀은 새로운 사령탑과 아이치-나고야 AG를 향한 준비에 본격적으로 나선다. 지난해 12월 2026년도 국가대표 2차 선발전을 통해 선발된 리커브 및 컴파운드 남녀 각 상위 8명, 총 32명의 선수들이 진천 국가대표 선수촌에 소집돼 동계 합숙 훈련을 진행 중이다.

2026 아이치-나고야 아시안게임 출전 최종 명단은 오는 3월과 4월에 예정된 국가대표 3차 선발전과 1·2차 최종 평가전을 통해 확정될 예정이다.

대한양궁협회 관계자는 “사령탑 구성은 단순한 인선이 아닌, 올림픽과 국제 무대에서 성과로 검증된 지도자를 전면에 배치했다는 점에서 의미가 크다”며 “협회는 리커브와 컴파운드 양대 종목 모두에 경쟁력 있는 지도 체제를 구축함으로써 AG를 포함한 주요 국제대회에서 안정적인 성과를 이어간다는 계획”이라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]