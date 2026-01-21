“초보 모험가 위한 특별 캠퍼스”…‘검은사막’ 아카데미 개교

펄어비스가 검은사막 ‘올비아 아카데미’를 21일 업데이트했다.

올비아 아카데미는 초보 모험가들이 검은사막 월드에서 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 배우고 체험하며 보상을 얻을 수 있는 콘텐츠다. 기수제로 운영하며, 1기는 이날부터 모집을 시작해 4월15일까지 진행한다.

60레벨 이상의 캐릭터를 보유한 모험가라면 누구나 신청할 수 있으며, 수강생에게는 전용 교복인 아카데미아 의상과 전용 칭호가 지급된다.

수강생은 올비아 아카데미에서 전투, 요리, 연금, 낚시, 수렵, 조련 등 검은사막의 주요 콘텐츠를 체험하는 수업을 수강할 수 있다. 각 수업을 완료하면 모험에 도움이 되는 보상이 제공되며, ▲동(V) 검은별 무기 선택 상자 검은별 무기를 동(V) 등급으로 확정 강화할 수 있는 ▲어두운 별의 블랙스톤 ▲칠흑의 망치 등도 획득할 수 있다. 모험가는 올비아 아카데미서 획득한 동(V) 검은별 무기를 통해 군왕 무기 제작 속도도 더욱 높일 수 있다.

생활 콘텐츠 커리큘럼을 완료하면 채집, 요리, 연금, 조련, 수렵 등 각 분야별로 크론석 1000개가 지급되며, 모든 생활 커리큘럼을 완료할 경우 총 9000개의 크론석을 받을 수 있다. 생활 수업 완료 시 각 분야에 맞는 생활복이 지급되며, 수업 진행을 통해 장인 등급까지 성장할 수 있다.

올비아 아카데미 수강생을 위한 사냥터도 함께 오픈한다. 사냥터는 추천 공격력 250대로, 아카데미 주화를 획득할 수 있다. 모은 주화는 ▲진귀한 망치 선택 상자 ▲발크스의 조언(+250) ▲꿈을 부르는 향로 등으로 교환할 수 있다.

동기 수강생들과 파티를 구성해 우두머리 토벌 도전이 가능하며 올비아 아카데미 기숙사는 주거지와 창고로도 활용할 수 있다.

올비아 아카데미 오픈 기념 이벤트를 내달 4일까지 진행한다. 입학 의뢰를 완료한 모험가에게 카프라스의 돌 500개를 지급하며, [전투 강의] 전투학과 수료를 완료하면 카프라스의 돌 1000개를 추가로 제공한다.

