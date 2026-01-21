이은지, 어쩌다 눈에 멍이? “헬스장 문 힘겨루기”

방송인 이은지가 눈에 멍이 든 채로 라디오 방송에 출연해 시청자를 놀라게 했다.

21일 방송된 KBS 쿨FM ‘이은지의 가요광장’에서는 DJ 이은지가 오프닝에서 부상 소식을 알렸다.

이날 이은지는 한쪽 눈에 심하게 멍든 모습으로 등장했다. 그는 “헬스장에서 시야가 안보이게 후드를 뒤집어쓰고 문을 열려 했는데 반대 쪽에 계신 분도 문을 열려고 했다”며 “힘겨루기를 하다가 문 손잡이에 눈을 부딪혀 크게 멍이 들었다”고 밝혔다.

이어 “필터가 굉장히 많이 들어가 (화면상)멍이 잘 보이지 않지만 크게 들었다”며 “제가 늘 여러분에게 겨울에는 시야 확보가 안 된다고 조심히 다녀야 한다고 했는데 이런 사태가 벌어졌다. 금요일에 일거리가 하나 있는데 큰일”이라고 걱정했다.

그러면서 “AI가 모세혈관 터짐 피하출혈이라고 하더라. 3~7일 이내에 빠진다는데 큰일”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

