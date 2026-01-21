‘라이프 오브 파이’ 부산 간다…박정민·박강현 보러 가자

국내 최대 뮤지컬 전용 극장 드림씨어터 (대표: 설도권)가 드림씨어터 단독 패키지를 선보인다. ‘드림씨어터 파이 패키지’로 3월 7일 개막 예정인 화제작 <라이프 오브 파이>의 인기 좌석을 경제적으로 선점할 수 있으며 1월 28일 2시 오픈한다.

‘드림씨어터 파이 패키지’는 파이 역의 박정민, 박강현 배우의 부산 공연 예매 쿠폰 각 1매와 프로그램북 1권으로 구성되었으며 VIP석, 포커스석 패키지 2종이다. 포커스석은 무대와 가까이에서 파이와 벵골 호랑이 리차드 파커의 연기를 생생하게 느낄 수 있는 좌석으로 VIP석과 함께 빠르게 매진되는 인기 좌석이다. 패키지 예매자는 가장 먼저 예매할 수 있는 선예매 혜택과 할인된 가격으로 관람할 수 있다. 한정 수량으로 소진 시 조기 마감될 수 있어 예매는 서둘러야 한다. 작품을 볼 수 있는 마지막 도시이자 3월 7일부터 단 8일간의 부산 공연을 예정하고 있는 <라이프 오브 파이>의 티켓을 구할 절호의 기회다.

패키지는 1월 28일(수) 오후 2시부터 2월 1일(일) 오후 2시까지 드림씨어터 홈페이지에서 오픈된다. VIP석 패키지 (VIP석 예매 쿠폰 2매 + 프로그램북 1권, 총 28만원)와 포커스석 패키지 (포커스석 예매 쿠폰 2매 + 프로그램북 1권, 총 25만원) 2종이다. 예매 쿠폰은 2월 3일(화) 오후 2시 패키지 예매자 선예매 오픈 이후 정해진 좌석 내에 예매할 수 있으며, 프로그램북은 전달받은 QR코드로 공연장 MD부스에서 수령할 수 있다. 패키지는 드림씨어터 멤버십 D 플러스(Membership D+)이라면 누구나 구매할 수 있으며 멤버십은 무료로 가입할 수 있다. 자세한 내용은 드림씨어터 공식 홈페이지, SNS에서 확인할 수 있다.

<라이프 오브 파이>는 맨부커상 최대 베스트셀러인 얀 마텔의 원작 소설 ‘파이 이야기’를 이안 감독의 동명의 영화에 이어 무대화하며 센세이션을 일으켰다. 신비롭고 매혹적인 원작의 세계를 상상력과 조명, 무대, 영상, 음악 등의 혁신적인 무대 기술로 구현했다. 거센 폭풍우의 바다, 별로 가득한 밤하늘, 바다와 다양한 해양 생물 등 자연의 경이로운 순간을 선사하며 작품성과 상업성을 인정받아 웨스트 엔드, 브로드웨이 초연 당시 올리비에상 5개 부문, 토니상 3개 부문을 휩쓸며 이목을 집중시켰다. 한국 초연의 개막과 함께 반드시 관람해야 하는 작품으로 손꼽혔으며 특히 혼신의 연기를 펼치는 박정민, 박강현 배우를 비롯한 27명의 주역과 사실적이면서도 정교한 퍼펫 예술로 감탄을 자아냈다. “매혹적인 스토리텔링”(버락 오바마) 등 극찬을 받은 원작의 깊이 있는 세계를 라이브로 경험할 수 있는 <라이프 오브 파이>는 공연 예술의 진수를 전한다.

지난 2024년 개관 5주년을 기념해 기획돼 인기를 모은 ‘드림씨어터 시즌 패키지’에 이어 ‘드림씨어터 파이 패키지’를 기획한 드림씨어터는 부산에 위치한 국내 최대 규모의 뮤지컬 전용 극장이다. 패키지 외에도 공연을 경험할 수 있는 열린 공간으로서 다양한 문화 프로그램을 제공해왔다. <프로즌>, <라이프 오브 파이>, <위키드>, <알라딘> 등 작품의 세계를 무대 밖에서 구현한 팝업존을 비롯해 뮤지컬 테마의 전시, 백스테이지 투어, ‘뮤지컬 도슨트’, ‘원데이 클래스’ 등 다양한 문화적 경험을 제공해 왔다.

개관작 <라이온 킹>을 시작으로 <위키드>, <알라딘>, <하데스타운>, <오페라의 유령>, <캣츠>, <레미제라블> 등 국내 화제작으로 구성된 라인업들을 선보이며 대표적인 랜드마크로 자리매김했다. 지난 16일 종연한 <위키드> 부산 첫 내한 공연에 이어 <레드북>과 <라이프 오브 파이> 한국 초연 등을 앞두고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

