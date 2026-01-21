안성재 셰프가 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 시즌3에 대한 기대감을 밝혔다.

안성재는 21일 오전 서울 여의도 콘래드 서울에서 열린 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아’에서 새로운 시즌에 대한 기대를 전했다.

안성재는 "시즌3 공고가 올라갔고, 많은 셰프님이 지원해주시는 것으로 알고 있다”며 “사실 제가 시즌3를 제일 기대하고 있는 사람이다. 여러분들도 많은 관심 부탁드린다"고 했다.

'흑백요리사'는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’ 들이 펼치는 요리 예능 프로그램이다. 시즌1은 흑수저 나폴리 맛피아(권성준), 시즌2는 백수저 최강록이 재도전해 우승을 차지하며 마무리됐다.

시즌1에 이어 시즌2도 넷플릭스 글로벌 톱10 TV쇼 비영어 부문 1위를 기록하며 화제를 모았다. 넷플릭스는 최근 시즌3 제작을 확정했다. 시즌3는 요리사 개인 대결이 아닌 식당 대결이 이뤄진다.

안성재는 "시즌2에 출연해주신 100인의 셰프님들께서 너무 매력적이고 요리를 너무 잘하시는 분들이 나오셔서 제가 심사를 하고 시청을 하면서도 멋있고 재밌는 요소가 아니었나 생각을 한다"며 "많이 사랑해주신 덕에 감사할 뿐"이라고 했다.

그러면서 " 저희가 몰랐던 셰프님들을 발굴하고, 그들을 알아가면서 많은 분들이 새로운 걸 드실 수 있어 좋았다"며 "요식업이라는 멋진 직업에 관심 많이 가져주시고, 오셔서 식사도 하시고, 다양한 경험을 하시는 게 외식업계 종사자로서 너무 감사할 따름"이라고 했다.

