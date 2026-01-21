[SW현장] “힙함이 넘쳐 흘러” 에이엠피 ‘PASS’, 청춘의 변신은 무죄

신예 밴드 에이엠피(AXMXP)가 180도 달라진 콘셉트로 중무장했다.

21일 오후 서울 마포구 예스24 원더로크홀에서 밴드 에이엠피의 첫 컴백 쇼케이스가 열렸다. 첫 컴백 앨범인 ‘엠플리파이 마이 웨이(Amplify My Way)’는 꿈을 정해두고 달려가기보다 각자의 속도에 맞춰 달려가는 자신감을 담은 앨범이다.

지난해 9월 데뷔해 4개월 만의 초고속 컴백이다. 크루는 “지난 4개월동안 성장한 모습을 팬분들께 보여드리고 싶었다. 생각보다 빨리 뵐 수 있어서 너무 설레고 기대된다”며 “데뷔 하기 전에 선배님들께 많은 조언을 받았는데, 그 중에 하나가 활동을 시작하면 아무리 힘들거나 피곤해도 즐거울 거란 거였다. 활동 해보니까 지치지 않고 모든 순간들이 즐겁더라”라고 컴백 소감을 밝혔다.

더블 타이틀곡 중 하나인 ‘패스(PASS)’는 거침없이 몰아치는 전개 속에 공격적인 비트를 특징으로 한다. 스스로의 길을 주저 없이 돌파해 가며 ‘어디든 통과할 수 있다’는 자신감이 담긴 곡이다. 멤버들은 “‘패스’는 힙함이 가득해서 넘쳐 흐르는 곡”이라고 자신감을 내비쳤다.

‘그리고 며칠 후’는 ‘패스’와는 정반대 콘셉트의 타이틀곡이다. 감성적인 피아노로 시작해 폭발하듯 밴드 사운드를 분출하는 모던 록 장르의 곡이다. 주환은 “‘패스’가 에이엠피의 색깔이라면, ‘그리고 며칠 후’는 순한맛이다. 쉽게 들을 수 있는 곡”이라고 소개했다.

하유준과 김신은 곡 작업에도 참여했다. 하유준은 이번 앨범 전곡 작사에 참여했고, 김신은 첫 자자곡 ‘너의 평소에’를 앨범에 실었다. 김신은 “곡을 꾸준히 써오다가 다섯 곡 정도를 회사에 보냈다. 가장 (선택)안 될 것 같던 곡이었다. 에이엠피보다는 나의 감성이 많이 담긴 곡이었는데, 많은 분들의 수정을 거쳐 우리의 곡이 탄생했다”고 작업 과정을 전했다.

하유준은 “곡 작업을 통해 에이엠피 만의 색을 계속해서 찾으려고 한다. 어떻게 해야 우리의 색을 담을 수 있을지 많이 고민했고, 그 고민의 흔적을 많이 알아주셨으면 좋겠다. 계속 보여주고 싶고 증명하고 싶다”고 열의를 보였다.

밴드 부흥기에 탄생한 신예 밴드다. 소속사 선배인 씨엔블루, 엔플라잉 등이 국내 가요계의 밴드붐의 한 축을 차지하고 있다. 직속 후배 밴드로 에이엠피도 그 효과를 톡톡히 보고 있다. 멤버들은 “(선배들의 무대를) 볼때마다 감사하다. 우리가 따라가야 할 길을 만들어주시는 것 같다”며 “우리도 에이엠피스러움을 계속 찾아가고 있다. 선배들에게 배울 점을 우리스타일로 소화해서 더 좋은 무대를 보여드리고 싶다”는 각오를 다졌다. 에이엠피의 수식어로는 자유로움, 다양함 등을 꼽았다. 김신은 “항상 함께 울고 웃을 수 있는 밴드이자 청춘으로 수식되고 싶다”고 덧붙였다.

에이엠피는 힙합을 강점으로 데뷔한 힙합 밴드다. “우리는 단순히 강렬한 음악만이 아니라 서정적으로도 풀 수 있는 음악을 한다”고 소개한 에이엠피는 “양념 반, 후라이드 반처럼 취향에 맞게 골라 들을 수 있는 음악을 선보이고 있다. 그 안에서 우리의 색깔을 찾아가는 중이다. 더 새로운 모습을 보여드리고 싶다”고 했다.

장애물도 뛰어넘겠다는 자신감을 ‘PASS’에 담았다. 하유준은 “우리의 한계, 나를 뛰어넘고 싶다”며 “체력적으로 힘든 순간도 있었지만, 빠르게 컴백하고 싶은 마음으로 체력적 부침을 이겨냈다”고 돌아봤다. 이어 새 앨범에 대한 반응으로 “멋있네” 한 마디를 듣고 싶다고 바랐고, 주환은 “데뷔 앨범으로 음악방송 1위에 올랐었는데, 이번엔 꼭 1위를 해보고 싶다”는 바람을 전했다.

