프로축구 포항, 2026시즌 선수단 배번 공개… 기성용 40번

사진=포항 스틸러스 제공

프로축구 K리그1 포항 스틸러스가 2026시즌 선수단 배번을 공개했다.

주장 전민광(4번)과 신광훈(17번), 기성용(40번) 등 16명이 지난 시즌과 동일한 번호를 선택했다. 신규 영입 선수 14명과 기존 선수 10명은 새로운 번호로 새 시즌을 맞이한다.

공격수 조르지와 안재준, 조상혁은 달라진 번호로 팬들과 만난다. 조르지는 변화를 위해 포항 입단 당시 아시아챔피언스리그(ACL)에서 썼던 25번으로 변경했다. 안재준과 조상혁은 학창 시절 좋은 기억이 있던 9번과 18번을 택했다. 지난해 군 복무를 마치고 돌아온 박찬용은 기존에 포항에서 사용했던 20번을 달고 뛴다.

올해 새로 영입한 선수들도 각자의 의미를 담은 번호를 택했다. 황재환은 포항의 상징적인 번호인 12번을, 정한민은 프로 데뷔 번호인 37번을 유니폼에 새겼다. 니시야 켄토는 31번을 택했다.

한편 현재 인도네시아 발리에서 전지훈련 중인 포항은 다음 달 2일 훈련을 마무리하고 귀국한다. 같은 달 12일 오후 7시 스틸야드에서 감바오사카를 상대로 ACLT 16강 1차전을 치르며 2026시즌 공식 일정을 시작한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]