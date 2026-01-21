김서연, 데이지크와 3년 연속 동행…브랜드 신뢰도 견인

배우 김서연이 뷰티 브랜드 데이지크와 3년 연속 전속 모델 재계약을 체결하며 장기 파트너십을 이어간다.

오늘(21일) 소속사 빅픽처이앤티 측은 “배우 김서연이 뷰티 브랜드 데이지크와 3년 연속 전속 모델 재계약을 체결하며 장기 파트너십을 이어가게 됐다”고 밝혔다.

김서연은 최근 공개된 데이지크의 신규 화보 및 광고 캠페인을 통해 한층 깊어진 브랜드 무드를 선보인 바 있다. 자연스러우면서도 세련된 비주얼로 브랜드의 아이덴티티를 안정적으로 표현하며 장기 모델로서의 존재감을 다시 한번 입증했다.

데이지크는 김서연과의 협업을 통해 브랜드가 지향하는 본연의 아름다움과 편안하면서도 감각적인 무드를 꾸준히 전달해왔다. 특히 김서연 특유의 차분하고 깨끗한 이미지가 데이지크의 데일리 메이크업 콘셉트와 조화를 이루며 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고 있다는 평가다.

데이지크 관계자는 “김서연 배우는 브랜드의 무드와 메시지를 자연스럽게 표현해주는 모델”이라며 “이미 공개된 이번 시즌 캠페인에서도 그 시너지가 분명하게 드러났고, 이러한 점을 바탕으로 다시 한번 함께하게 됐다”고 전했다.

김서연은 그동안 드라마와 영화를 오가며 꾸준히 연기 활동을 이어왔다. 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘레이스’를 비롯해 MBC ‘내일’, 왓챠 오리지널 ‘팬텀스쿨’, tvN ‘아스달 연대기’ 등에 출연하며 안정적인 필모그래피를 쌓아왔으며, 영화 ‘비상선언’, ‘압꾸정’ 등을 통해 스크린에서도 존재감을 드러냈다.

섬세한 감정 연기와 절제된 표현력을 바탕으로 인물의 내면을 차분하게 그려내는 배우로 작품마다 안정적인 호흡과 신뢰감을 더해왔다. 자연스러운 이미지와 폭넓은 표현력, 화면 안팎에서 드러나는 깨끗하고 단정한 이미지로 다양한 분야에서 존재감을 발휘하며, 배우로서의 활동 영역을 꾸준히 확장해 나가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

