종교의 자유와 사회적 책임 포럼 개최…종단간 초종교적 연대 강조

종교의 자유와 사회적 책임을 위한 서울남부 포럼 단체사진.

종교 지도자와 학계, 시민사회 인사들이 한자리에 모여 ‘종교의 자유와 사회적 책임’을 주제로 서울남부권역 포럼을 열고, 종교의 공공성과 종단 간 협력의 중요성에 뜻을 모았다.

이번 ‘종교의 자유와 사회적 책임을 위한 서울남부권역 포럼’은 한국종교협의회와 KCLC가 주최한 전국 순회 포럼의 일환으로, 강남 삼정호텔에서 50명이 참석한 가운데 21일 개최됐다. 종교계·학계·언론·지역사회 인사들이 참석해 종교 자유 보장과 사회적 책임 실천 방안을 논의했으며, 포럼은 한상면 월송바이오 대표이자 대한명인이 사회를 맡아 진행했다.

행사는 홍윤종 한국종교협의회 회장의 환영사로 시작됐다. 홍 회장은 “종교의 자유는 민주사회가 지켜야 할 핵심 가치”라며 “종교가 사회로부터 신뢰받기 위해서는 종단을 넘어 협력하고, 공공성과 책임성을 강화하는 노력이 필요하다”고 강조했다.

이어 대한민국 기독교 성직자 협의회 공동회장인 서진우 목사는 축사를 통해 “종교의 자유는 하늘이 부여한 불가침의 권리”라며 “종교는 이웃을 억압하는 수단이 아니라 사랑과 치유를 통해 사회를 품는 역할을 감당해야 한다”고 밝혔다.

기조강연에서는 서울대학교 종교학과 성해영 교수가 발제자로 나서 현대 사회에서 종교의 자유와 사회적 책임이 균형을 이루어야 하는 방향에 대해 학문적 관점에서 제시했다. 성 교수는 기술과 속도가 지배하는 시대일수록 종교가 인간의 내면과 공동체의 가치를 회복하는 데 중요한 역할을 해야 하며, 이념·세대·지역·종교 간 갈등을 평화적으로 통합하는 책임이 종교 지도자들에게 있다고 강조했다.

이후 진행된 패널토론에는 대한예수교장로회 아시아태평양연합 총회장 김태지 목사와 세계불교승가청년연합 총재 상산스님이 참여해, 종교의 자유 보장과 사회적 책임 실천, 초종교적 협력 방안에 대해 의견을 나눴다. 패널들은 종교가 배타성을 넘어 공존과 연대의 가치로 나아가야 하며, 지역 사회 문제 해결을 위해 종단 간 협력이 필수적이라는 데 공감했다.

패널토론 이후에는 참석자들과의 질의응답 시간이 이어져, 종교의 사회적 신뢰 회복과 공공성 강화 방안 등에 대한 다양한 의견이 제시됐다.

행사의 마지막에는 종교 자유를 위한 공동선언문 선언식이 진행됐다. 선언문에는 ▲종교의 자유는 인간의 존엄과 양심에 기초한 보편적 권리임을 확인 ▲종교의 사회적 책임 강화 ▲종교 간 연대와 협력을 통한 평화 실현 ▲열린 대화와 교류의 지속 확대 등의 내용이 담겼다. 공동선언문은 상산스님과 김태지 목사가 낭독했으며, 참석자들은 선언 취지에 공감하며 서명에 동참했다.

포럼 종료 후에는 기념촬영과 함께 향후 연계 행사에 대한 안내가 이어졌다. 주최 측은 오는 3월 말 가평에서 종교지도자 세미나를 개최해, 종교 간 협력 네트워크를 지속적으로 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

행사 관계자는 “이번 서울남부권역 포럼은 종교의 자유와 사회적 책임이라는 보편적 가치를 중심으로 초종교적 연대를 강화하는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 정기적인 포럼과 연대 프로그램을 통해 지역 사회의 화합과 평화를 실천해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

