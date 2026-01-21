지드래곤 첫 단독 팬미팅, 한국·일본·태국 개최 확정

지드래곤 첫 단독 팬미팅 컬러 버전 포스터.

그룹 빅뱅 멤버이자 솔로가수 지드래곤이 한국을 넘어 일본과 태국까지 아시아 3개국에서 첫 단독 팬미팅을 연다.

지드래곤은 지난 20일 공식 팬 커뮤니티와 공식 팬 SNS를 통해 일본과 태국에서의 팬미팅 추가 개최 소식을 전했다.

일정에 따르면 지드래곤은 다음달 6일부터 8일까지 서울에서 한국 팬미팅을 진행한 뒤 2월13∼15일 일본 요코하마 PIA ARENA MM, 2월21, 22일 태국 방콕 BITEC에서 현지 팬들과 만날 예정이다.

이번 추가 개최 소식과 함께 공개된 컬러 버전 포스터는 앞서 화제를 모았던 흑백 포스터와는 또 다른 결의 매력으로 시선을 끈다. 절제된 무드와 감성을 유지한 가운데, 정면을 응시하는 지드래곤의 시선이 컬러 톤과 어우러지며 한층 선명한 존재감을 드러낸다.

특히 화려한 무대 위 아티스트의 이미지를 내려놓고, 팬들과 보다 가까운 거리에서 진솔하게 마주하고자 하는 그의 진심이 고스란히 담겨 있어 이번 팬미팅에서 펼쳐질 특별한 순간들에 대한 기대감을 더욱 높인다.

그런 가운데 이번 팬미팅의 포문을 여는 한국 팬미팅 티켓 예매가 오늘부터 진행돼 뜨거운 관심이 쏠리고 있다. 이번 예매는 비스테이지 멤버십 회원 한정(FAM ONLY)으로 진행된다.

한국 팬미팅은 아티스트와 팬의 대면 교감을 극대화하기 위해 압도적인 스케일의 ‘360도 개방형 무대’를 도입해 이목을 집중시킨다. 퍼포먼스 중심의 연출에서 벗어나 아티스트와 팬이 같은 공간에서 보다 밀도 높은 대화와 현장 교감에 집중할 수 있도록 설계된 구조로, 기존 콘서트나 팬미팅과는 다른 결의 만남을 예고한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

