THE 1st Global Beauty Summit 2026, 2026년 1월 29일 개최

또르르 전속모델 김려원. 사진=또르르

화장품기업 ㈜또르르(대표 윤길영)와 뮤즈오디세이(대표 황지효)가 공동 주최하는 ‘THE 1st Global Beauty Summit 2026’이 오는 2026년 1월 29일 개최된다고 21일 밝혔다.

THE 1st Global Beauty Summit 2026은 화장품 및 뷰티 브랜드와 함께 공식 앰버서더와 모델을 선발하는 프리미엄 글로벌 뷰티 행사로 중소 뷰티 브랜드의 제품 경쟁력 강화와 시장 활성화를 목표로 기획됐다.

본 행사는 협찬 브랜드의 전략적 노출은 물론, 모델을 활용한 실질적인 마케팅 연계 프로그램을 통해 브랜드와 소비자를 효과적으로 연결하는 플랫폼을 지향한다.

특히 이번 행사는 ㈜또르르 화장품의 공식 모델이자 K-뷰티를 대표하는 얼굴로 활동 중인 김려원의 행보와 함께 한다.

김려원은 단순한 브랜드 모델을 넘어 K-뷰티가 추구하는 자연스러운 아름다움과 건강한 라이프스타일을 대중에게 전달하며 국내외 소비자와의 접점을 꾸준히 확대해왔다.

그동안 다양한 브랜드 활동과 콘텐츠를 통해 K-뷰티의 감성과 경쟁력을 알리는 데 기여해온 김려원은, 이번 THE 1st Global Beauty Summit 2026에서도 K-뷰티의 가치를 상징하는 인물로서 행사 전반의 메시지를 함께 이끌어갈 예정이다.

이번 행사에는 시니어 모델 전문 에이전시 레드카펫 에이전시가 참여해 의미를 더한다. 레드카펫 에이전시는 ‘멋지게 나이 먹자’라는 슬로건 아래 40~60대 시니어 모델들이 드레스 패션쇼 무대를 통해 당당함과 자신감을 표현하는 전문 에이전시로 이번 무대를 통해 나이와 세대를 넘어선 아름다움의 본질을 재조명하는 메시지를 전할 예정이다.

THE 1st Global Beauty Summit 2026은 K-뷰티의 지속 가능한 성장과 세대를 아우르는 아름다움의 가치를 제시하는 글로벌 뷰티 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대된다.

본 행사는 압구정드림·성형외과(대표원장 송홍식), 김완호정형외과(대표원장 김완호), 코코이비인후과(대표원장 박민규), ㈜다원(대표 정정남), ㈜올팩코리아·해피락(대표 박정숙), DAY·UV(대표 김려원), 리틀뮤즈TV, 뮤즈오디세이(대표 황지효), ㈜또르르(대표 윤길영)의 후원으로 진행된다.

황지혜 기자

