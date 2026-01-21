프리미엄 여성 케어 전문 브랜드 스위셀, 론칭

사진=스위셀

프리미엄 여성 케어 전문 브랜드 ‘스위셀(Swicell_대표 김도연)’이 론칭했다고 21일 밝혔다.

브랜드에 따르면 ‘스위셀’은 수많은 여성들이 얼굴 피부에는 많은 관심과 관리를 기울이면서도 바디와 민감한 부위의 케어는 상대적으로 소홀히 하는 것을 개선하기 위해 시작된 브랜드로 전 제품에 EWG 그린 등급 기준의 성분을 적용해 민감성 피부를 포함한 모든 피부 타입이 안심하고 사용할 수 있다. 또한 단순한 세정을 넘어 여성의 피부와 바디 전반을 아우르는 데일리 토털 케어를 지향하는 ‘스위셀’의 모든 제품에는 연어DNA 유래 성분인 PDRN이 함유되어 있는데 이는 신진대사를 촉진시켜 피부 탄력, 주름개선, 모공축소에 도움을 준다.

브랜드를 이끄는 김도연 대표는 “여성들이 외면뿐 아니라 내면의 자신감까지 함께 가꿀 수 있는 케어제품을 만들고 싶었다”며 “특히 얼굴보다 얇고 외부 환경에 민감한 Y존과 바디 부위에 꼭 필요한 제품을 가장 기본부터 다시 설계했다” 고 전했다.

‘불필요한 요소를 덜어내 사용감은 순하지만 효과는 분명하게’를 기치로 내건 ‘스위셀’은 실제 사용자 경험을 바탕으로 한 인터뷰, 반복적인 테스트와 연구 과정을 거쳐 누구나 일상 속에서 편안하게 사용할 수 있는 사용감을 완성했다.

‘스위셀’은 페미닌워시, 스위세럼, 와이 밸런스 젤 총 3종으로 출시되며 향후 바디와 관련된 다양한 프리미엄 제품을 선보일 예정이다. 공식 홈페이지를 비롯해 쿠팡, 스마트스토어, 토스쇼핑 등 주요 온라인 채널에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자

