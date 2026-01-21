‘체인소 맨 展’ 부산 상륙…컬래버 카페도 운영

TV애니메이션 체인소 맨 展 현장 모습. 웨이즈비 제공

‘TV애니메이션 체인소 맨 展’이 부산에 상륙했다.

전시기획사 웨이즈비는 TV애니메이션 체인소 맨 展을 덕스 부산에서 개막했다고 21일 밝혔다.

TV애니메이션 체인소 맨 展은 일본 만화가 후지모토 타츠키의 원작을 기반으로 세계 최고의 애니메이션 제작사 마파가 제작한 TV애니메이션 기반의 전시다. 2023년 도쿄에서 처음 개최된 이후 홍콩과 대만을 거쳐 지난 7월 한국에 상륙해 한국 관객들과 만났다. 특히 TV애니메이션 체인소 맨 展은 지난해 9월 개봉한 극장판 체인소 맨: 레제편 흥행과 맞물려 서울 홍대에서 관객 몰이에 성공, 2주간 연장까지 돌입하며 관객들의 큰 호응을 얻었다.

여세를 몰아 부산 투어를 진행하게 됐다. 부산 전시는 서울 전시와 마찬가지로 애니메이션 1화부터 12화까지의 대표 장면을 재현해 구성된다. 체인소 맨, 마키마, 파워, 하야카와 아키 등 주요 캐릭터들의 1:1 실물 크기 피규어가 전시되고 애니메이션 원화, 콘셉트 아트, 스토리보드, 캐릭터 설정 자료는 물론, 제작사 마파가 엄선한 비하인드 전시물과 함께 제작 과정이 담긴 특별 영상 및 메이킹 필름까지 풍성한 볼거리가 제공된다.

부산 전시의 특별한 점은 컬래버 카페를 만나볼 수 있다는 것이다. 애니메이션 속에서 주인공 덴지가 최고의 아침식사로 생각했던 버터와 잼을 곁들인 식빵, 포치타 모양의 귀여운 쿠키, 엔젤링 자몽에이드, 히메노의 꽃차 등 인기 캐릭터의 이름을 덧붙인 디저트와 음료가 마련되고 카페를 이용하는 관객들에게는 포치타의 귀여운 모습이 인쇄된 북마크를 증정한다.

또한 부산 전시를 관람하는 모든 관객들에게 증정하는 입장 특전도 새롭게 선 보인다. 덴지, 파워, 하야카와 아키, 마키마, 히메노, 코베니, 빔, 천사 8명의 캐릭터와 그 캐릭터를 상징하는 대표 명대사를 넣은 포토카드가 랜덤으로 제공된다.

굿즈도 빠지지 않는다. 한국 전시 한정판 굿즈로 제작된 캔뱃지, 렌티큘러 포토카드, 아크릴 명찰, 아크릴 스탠드, 클리어 포스터, 엽서북, 변온 머그컵, 미니쿠션, 티셔츠, 파우치, 키캡 세트, 수면 안대 등이 다양하게 마련되고 일본에서 제작된 오리지널 굿즈도 만나볼 수 있다.

한국 전시에서만 촬영할 수 있는 네컷 사진도 마련된다. 작품 속 캐릭터들과 애니메이션 장면으로 구성된 18종류의 포토 프레임을 통해 전시의 여운을 오래도록 간직할 수 있다.

극장판 체인소 맨: 레제편을 그리워하는 팬들을 위해 전시장 출구에 마련된 특별 보너스 코너도 있다. 극장판 체인소 맨: 레제편의 스케치 자료 15점과 포스터 4점이 별도로 전시되고, 주요 캐릭터의 등신대도 만들어져 포토존의 역할을 톡톡히 할 것으로 기대된다. 레제편의 매력을 한 번 더 곱씹어 볼 수 있는 자리가 될 것으로 보인다.

부산 전시는 오는 3월31일까지 개최된다.

