라이엇 게임즈, 2XKO 첫 번째 시즌 돌입…‘케이틀린’ 출시

LoL 대표 챔피언 ‘케이틀린’, 격투 게임에서는 어떨까.

라이엇 게임즈가 21일 ‘2XKO(투엑스케이오)’의 첫 번째 시즌 업데이트를 진행했다고 밝혔다. 2XKO는 ‘리그 오브 레전드(League of Legends, 이하 LoL)’ IP 기반으로 개발한 무료 대전 격투 게임으로 ▲아리 ▲블리츠크랭크 ▲바이 등 LoL 인기 챔피언의 스킬을 장르에 맞게 재해석한 것이 특징이다.

2XKO는 시즌 1을 시작으로 2026년 총 세 개의 시즌을 진행한다. 플레이어는 2026년 한 해 동안 다섯 개의 신규 챔피언을 비롯, 매 시즌 초기화된 랭크와 배틀패스 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.

신규 챔피언 ‘케이틀린’은 긴 사거리와 다양한 덫을 활용하는 것이 특징으로 ▲원거리 투사체를 발사하는 ‘소총 사격 ▲마법공학 에너지가 주입된 탄환을 사용하는 ‘재장전 사격’ 등 다양한 공격이 가능하다. 궁극기 ‘비장의 한 발’은 폭발성 올가미탄을 발사한 뒤 완벽한 사격을 가하는 만큼, 결정적 한 방이 필요할 때 활용도가 높을 전망이다.

이외에도 플레이어는 ▲아케이드 ▲벌이다! ▲사랑의 추적자 등 다양한 신규 스킨 시리즈를 비롯해, 시즌 1 배틀패스를 통해 ▲아바타 아이템 ▲스티커 ▲크로마 전파단 스킨 등도 확인할 수 있다.

PC방 연계 이벤트도 진행한다. 2월 17일(화)까지 하루 1회 이상 라이엇 PC방 가맹점에서 케이틀린을 플레이할 경우 PC방 모바일 쿠폰 2000 포인트(계정당 이벤트 기간 중 최대 3회)를 지급한다. PC방을 포함한 어떤 장소에서든 케이틀린을 즐긴 플레이어에게는 편의점 모바일 쿠폰 5000원 교환권을 제공하며, 엑스박스 엘리트 패드 2세대 경품에 응모할 수 있는 자격도 획득할 수 있다.

한편, 2XKO는 격투 게임 커뮤니티의 핵심인 대회 주최자를 지원하여 지속 가능한 환경을 구축한다. 2026년에는 ▲Frosty Faustings(1~2월) ▲Genesis X3(2월) 등 약 20회의 라이엇 게임즈 공인 대회를 진행하며, 이스포츠 테마 신규 스킨 시리즈 ‘프레임 퍼펙트(Frame Perfect)’ 판매 수익 일부를 격투 게임 커뮤니티를 지원할 예정이다. 한국에서는 지난해 11월부터 ▲SOOP 슈퍼 토너먼트 ▲2XKO 코리아 오픈이 진행됐으며, 많은 플레이어가 현장을 찾아 뜨거운 환호를 보낸 바 있다.

