데브시스터즈, ‘애니메 임펄스 LA’ 참가…1만명 이끌며 북미 시장 정조준

애니메 임펄스 LA 현장 모습. 데브시스터즈 제공

데브시스터즈가 애니메 임펄스 LA에서 쿠키런 부스를 열며 현지 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.

데브시스터즈는 지난 17, 18일 미국에서 열린 애니메 임펄스 LA에 참가했다고 21일 밝혔다.

애니메 임펄스는 만화·애니메이션·게임 등을 아우르는 콘텐츠 축제다. TCG 및 K-팝 이벤트까지 함께 개최되며 대규모 커뮤니티가 한자리에 모두 집결하는 북미 대표적인 글로벌 팬덤 컨벤션이다.

쿠키런은 이번 행사의 메인 IP로 가장 큰 규모의 부스와 다양한 별도 스테이지 이벤트를 마련했으며, 총 1만명에 달하는 관람객들이 방문 및 참여를 이끌었다. 행사장 정식 오픈 2시간 전부터 쿠키런 부스에 가장 긴 대기열이 늘어섰고, 스토어가 운영된 양일 모두 점심 시간 이후 준비한 굿즈 전량이 조기 소진되는 등 현장에서 가장 높은 인기를 자랑했다.

특히 어둠마녀 쿠키 중심의 서사를 본격화 한 쿠키런:킹덤의 5주년 테마로 부스를 꾸며 시선을 사로잡은 것은 물론, 쿠키런 굿즈 스토어 및 쿠키런:브레이버스 카드 게임 존을 운영하며 쿠키런 팬부터 TCG 플레이어, 가족 단위 관람객까지 다양한 사람들의 발길을 이끌었다.

굿즈 스토어에서는 쿠키런:킹덤 세계관의 탄생을 담은 특별 코믹북을 배포하고 신규 상품 비스트 쿠키 콜렉터블 피규어를 공개하는 등 만화·애니메이션에 관심이 높은 관람객 취향을 정확히 겨냥하며 폭발적인 반응이 펼쳐졌다.

쿠키런 팬들을 위한 특별한 소통의 장도 마련됐다. 쿠키런:킹덤의 김이환 PD가 직접 부스를 방문해 유저들과 이야기 나누는 데브톡(Dev Talk)과 사인회를 통해 거리를 좁혔고, 북미 성우진이 장면에 맞춰 대본을 리딩하는 라이브 테이블 리드(Live Table Read)와 토크쇼를 진행하며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 각 스테이지 이벤트마다 많은 인파가 몰리면서, 준비된 좌석뿐만 아니라 바닥에 앉거나 서서까지 참여하는 팬들로 공간을 가득 채웠다.

또한, 스트리머 및 코스플레이어, 2차 창작자 등 게스트 프로그램을 통해 라이브 엔터테인먼트 요소도 더했다. 야외에서 진행된 코스플레이 이벤트에 100명 이상이 참가해 저마다의 매력을 뽐냈고, 현지 커뮤니티에서 유명한 쿠키런:킹덤 팬 아티스트 오모나(Ohmonah)와 협업 제작한 포스터를 배포하는 등 단순한 전시를 넘어 다양한 팬덤과 교류하는 브랜드 경험을 선사했다.

다채로운 브랜드 컬래버레이션도 눈길을 끌었다. 한국적인 디자인으로 유명한 LA 패션 브랜드 코어리미티드(KORELIMITED)와 협업한 한정판 티셔츠를 출시하며 소장 가치를 높였고, 글로벌 버블티 브랜드 행복당(Xing Fu Tang)과 함께 사일런트솔트, 미스틱플라워, 퓨어바닐라, 세인트릴리 쿠키를 테마로 한 콜라보 음료를 선보이며 시각과 미각을 동시에 만족시켰다.

데브시스터즈 USA 알버트 정 총괄은 “이번 애니메 임펄스 LA를 통해 북미 팬들이 게임부터 캐릭터, TCG, 굿즈, 코믹스, 성우진 프로그램, 코스튬 플레이까지 쿠키런을 다각적으로 즐기며 아낌없이 애정을 쏟아준다는 사실을 직접 체감할 수 있는 소중한 기회였다”며 “앞으로도 현지 쿠키런 팬들과의 접점을 적극 넓히며 팬덤 문화를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

