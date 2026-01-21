KBO, 국가대표팀 오키나와 캠프 연습경기 참관단 모집

사진=뉴시스

한국야구위원회(KBO)가 ‘국가대표팀 오키나와 캠프 연습경기 참관단’을 모집한다. 참관단은 오는 2월22일부터 25일까지 3박 4일간 일본 오키나와를 방문한다. 모집 인원은 총 60명으로, 접수는 1월21일 오후 5시부터 KBO 홈페이지를 통해 선착순으로 진행된다.

참관단은 대표팀이 한화 이글스, KIA 타이거즈를 상대로 치르는 연습경기 2경기 관람을 포함해 공식 훈련 참관, 선수단과의 단체 사진 촬영 등 대표팀의 훈련 열기를 느낄 수 있는 다양한 프로그램으로 구성된다.

또한, 응원단장과 치어리더로 구성된 대표팀 공식 응원단이 파견되어 연습경기 현장에서 응원전을 펼칠 예정이다. 이 외에도 응원단과 함께하는 저녁 식사를 포함한 오키나와 주요 관광지 투어 등 주요 일정에 동행하며 응원단과의 특별한 추억도 쌓을 수 있다.

참관단 전원에게는 'KBO X MU:DS 대표팀 콜라보 상품(티셔츠, 응원막대, 부채)‘ 등 기념품도 제공된다.

KBO가 국가대표팀 연습경기에 참관단을 파견하는 것은 최초로, 오는 3월 열리는 2026 WBC를 앞둔 대표팀이 실전 감각을 끌어올리기 위해 구슬땀 흘리는 현장을 가까이에서 만날 수 있는 차별화된 기회가 될 전망이다.

세부 프로그램 및 일정은 대표팀 훈련 일정 및 현지 기상 상황에 따라 변동될 수 있으며, 자세한 내용은 KBO 공식 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]