모모랜드, '메리'에게 전하는 '하얀 봄'…신곡 MV 티저 공개

그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 팬들을 향한 진심 어린 고백을 담은 신곡 'white spring (하얀 봄)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.

인연엔터테인먼트 소속 모모랜드는 지난 20일 오후 6시 공식 SNS를 통해 신곡 'white spring (하얀 봄)' 뮤직비디오 티저 영상을 전격 공개하며 컴백 열기를 한층 더 끌어올렸다.

공개된 뮤직비디오 티저는 멤버들의 다채로운 모습과 함께 꽃, 나비, 악보 등 소중한 추억이 생각나는 오브제들이 조화롭게 어우러진 감각적인 영상미로 팬들의 이목을 집중시켰다.

특히 멤버들의 지난 활동 모습이 담긴 사진들이 한 편의 기억 저장고처럼 펼쳐지며 보는 이들에게 뭉클한 감동을 선사하고 있으며, 이와 함께 신곡 멜로디와 "하얀 봄이야"라는 가사 일부가 담겨 있어 감성적인 분위기를 살짝 엿볼 수 있는 것이 특징이다.

23일 오후 6시 발매되는 신곡 'white spring (하얀 봄)'은 모모랜드와 그들의 공식 팬클럽 '메리(Merry)'가 함께 걸어온 시간 속에서 서로가 서로에게 따뜻한 봄이 되어줬던 순간들을 기록한 곡으로 추운 겨울을 지나 다시 찾아오는 봄처럼, 언제나 곁에서 따스한 온기를 전해줬던 팬들과의 유대감을 담았다.

모모랜드는 특유의 밝은 에너지와 대중성으로 K-POP 대표 그룹으로 사랑받고 있으며, 이번 신곡 'white spring (하얀 봄)'을 통해 그동안 선보였던 무대 위 독보적인 흥과 퍼포먼스와는 또 다른 성숙하고 서정적인 감성으로 글로벌 시장을 저격할 계획이다.

