페어몬트 서울, ‘두쫀쿠 맛집’ 등극… 5성 호텔도 트렌드 열풍 합류

한반도를 뒤흔든 두바이 쫀득쿠키(두쫀쿠) 열풍에 5성 호텔도 탑승했다.

페어몬트 앰배서더 서울 호텔은 최근 SNS를 중심으로 주목받고 있는 두바이 쫀득쿠키를 호텔 내 더 아트리움에서 판매하고 있어 화제다. 3알에 2만5000원으로 일반 카페 대비 시세가 그리 차이나지 않는다. 페어몬트 서울의 두쫀쿠는 지난 19일부터 출시됐다. 출시 직후 연일 조기 품절이 이어지는 상황이다.

호텔 관계자는 “트렌디한 디저트를 호텔 베이커리의 기준으로 재해석해, 프리미엄 원재료와 셰프의 레시피를 적용한 제품을 호텔업계 최초로 선보였다”고 소개했다.

두쫀쿠는 중동 지역의 면인 카다이프와 피스타치오 페이스트를 반죽해 마시멜로로 감싸 완성한 디저트다. 바삭함과 고소한 견과 풍미, 쫀득한 식감이 한 번에 어우러진다. 원재료 일부는 중동에서 들여왔지만, 조합과 해석은 국내 디저트 씬에서 만들어졌다. 현재 두바이로 ‘역수출’되는 것은 물론 뉴욕까지 진출한 K-디저트다.

페어몬트 서울 관계자는 이번 두쫀쿠 출시에 대해 “단순한 유행을 따르기보다, 전 세계 디저트 트렌드인 ‘카다이프와 피스타치오’의 조합을 호텔 베이커리에서도 완성도 높게 구현할 수 있음을 보여주고자 기획했다”고 소개했다.

가정에서 만드는 영상들을 보며 ‘더 쉽고 간결하게, 그러나 페어몬트 호텔 브랜드에 맞게 구현할 수 있지 않을까’라는 고민에서 주방 테스트를 거쳐 제품화하게 됐다는 게 그의 설명이다. 특히 기존 레시피에 더해 피스타치오 분태와 소량의 소금을 추가해 풍미의 균형과 깊이를 강화했다고.

현재 입소문을 타고 품절 사태가 이어지고 있다. 한 네티즌은 이에 대해 “페어몬트 두쫀쿠 하루만에 소문 다 퍼졌나봅니다”라며 “오전 9시 반쯤 세팅된다고 해서 가보니 이미 10시쯤에솔드아웃이었다. 이미 오픈런 시작한 듯하다”고 후기를 남기기도 했다.

호텔 측에 뜨거운 관심에 대한 소감도 물었다. 페어몬트 서울 측은 “호텔 디저트의 문턱을 낮추면서도 퀄리티는 타협하지 않았다는 고객들의 호평이 인상적”이라고 밝혔다. 이어 “이는 트렌드를 호텔의 전문 기술력으로 정교하게 풀어냈을 때 발생하는 시너지를 증명한 결과”라며 “팀원들과 함께 큰 자부심을 느끼고 있다”고 덧붙였다.

페어몬트 서울은 현재의 폭발적인 수요와 카다이프 등 원재료의 엄격한 품질 관리를 고려해, 당분간은 ‘일일 한정 수량 상시 판매’ 체제를 최대한 유지한다는 계획이다.

호텔 관계자는 “고객들의 지속적인 요청을 반영해, 향후 두바이 초콜릿 고유의 풍미를 활용한 시즌별 베리에이션 제품으로 라인업을 확장해 페어몬트만의 시그니처 디저트로 자리매김하고자 한다”며 “단순한 유행 아이템을 넘어, 최상의 재료와 기술력을 바탕으로 ‘언제 방문해도 최상의 맛을 경험할 수 있는 호텔 베이커리’라는 신뢰도를 강화하고자 할 것”이라고 밝혔다.

